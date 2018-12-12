Сирия, 12 декабря. Турция заявила о том, что наступление к востоку от Евфрата начнется в ближайшее время. Мирные жители пострадали в результате взрыва в городе Азаз в Алеппо. ИГ1 подозревается в установке СВУ на окраине Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с боевиками в северной части Хамы.

«Исламское государство»1: обвиняется в установке СВУ в пригороде Хасаки.

Курды: подозреваются в организации взрыва в городе Азаз в северной части Алеппо.

ВС Ирака: понесли потери в результате взрыва в провинции Дияла.

Провинция Алеппо

На подконтрольных протурецким боевикам территориях на севере провинции произошел мощный взрыв. Информационный портал Halab Today TV передает, что в результате детонации СВУ, заложенного в автомобиле в городе Азаз, погиб мирный житель, еще 20 человек получили ранения. Отмечается, что транспортное средство было припарковано у здания местной больницы. Подозреваемыми в установке бомбы являются подпольные группы Отрядов народной самообороны (YPG).

Стало известно, что военная операция на севере Сирии начнется в ближайшее время. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время своего выступления на саммите оборонной промышленности в Анкаре. Отмечается, что наступление может быть осложнено вследствие размещения на границе наблюдательных постов США, о завершении строительства которых было объявлено ранее. Грядущая операция станет вторым крупным вмешательством Турции в сирийский конфликт в этом году. Напомним, с января по март турецкие вооруженные силы принимали участие в зачистке территорий Африна в рамках кампании «Оливковая ветвь».

Провинция Дейр-эз-Зор

Турецкое издание Yeni Safak опубликовало статью, в которой утверждается, что одной из целей Соединенных Штатов и поддерживаемых ими Отрядов народной самообороны (YPG) является обладание «золотым запасом» «Исламского государства». Согласно данным новостного портала, об этом корреспондентам газеты сообщил один из бывших высокопоставленных членов террористической группировки по прозвищу Абу Зейд Аль-Амбари. Боевик заявил о том, что объединенные силы коалиции и курдов намереваются завладеть 7 тоннами золота и 17 тоннами серебра, которые якобы хранятся в городе Хаджин. Yeni Safak также отмечает, что многие из радикалов ИГ, которые знали о местонахождении запаса, либо были убиты, либо пропали без вести. Некоторые источники уверены, что именно они были эвакуированы на вертолетах международного альянса из зоны боевых действий. Тем не менее официального подтверждения данная информация пока не получила.

Провинция Хама

Не прекращаются взаимные обстрелы между правительственной армией и джихадистами вооруженной оппозиции в северной части региона. Как передает агентство новостей Al Jadeed, артиллерийские удары Сирийской арабской армии (САА) пришлись по фортификационным сооружениям боевиков в окрестных районах города Аль-Латамина. Напомним, ранее сообщалось о том, что огонь со стороны сил САР был вызван очередным нарушением режима тишины джихадистами «Джейш Аль-Иззы». В первой половине дня боевики попытались пробраться к христианскому городу Мхарде, однако в ходе столкновений, развернувшихся на окраинах населенного пункта, лишились двух радикалов.

Провинция Хасака

Произошел взрыв к востоку от административного центра провинции. Согласно информации Twitter-канала (HalabTodayTV), детонировало взрывное устройство, установленное в сельскохозяйственном районе в пригороде Хасаки. В результате активации бомбы погиб один из местных жителей. Предполагаемыми организаторами взрыва считаются террористы «Исламского государства», действующие в составе «спящих ячеек». Тем не менее медиапорталы, подконтрольные террористической группировке, пока не признали причастность джихадистов ИГ к установке СВУ. Напомним, о полном «освобождении» региона «Демократические силы Сирии»**** (SDF) заявили еще несколько месяцев назад, тем не менее в Хасаке до сих пор продолжается подпольная деятельность радикалов ИГ.

Ирак

В Ираке вновь произошла вылазка джихадистов «Исламского государства». Агентство новостей Al Masdar News передает, что в результате взрыва бомбы в провинции Дияла погибли два сотрудника иракской полиции. Кроме того, ранения получили четыре мирных жителя. О числе пострадавших не сообщается, однако известно, что раненные были доставлены в ближайшую больницу. Отмечается, что СВУ детонировало к западу от населенного пункта Ханакин. Напомним, боевики террористической группировки ушли в подполье после разгрома группировки в конце прошлого года. По данным Миссии Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ), в прошлом месяце жертвами нападений и взрывов, организованных членами ИГ, стали около 40 гражданских лиц, тогда как еще 73 человека были ранены.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)