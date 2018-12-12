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«Ультраэкстремистские действия»: в Палестине прокомментировали политику Трампа

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«Ультраэкстремистские действия»: в Палестине прокомментировали политику Трампа

Рамалла, 12 декабря. Действия США подрывают шансы на достижение компромисса между Палестиной и Израилем. Об этом заявил лидер палестинской оппозиции Мухаммед Дахлян, комментируя политику американского президента Дональда Трампа.

Дахлян отметил, что нынешний курс США приводит к определенным политическим и юридическим мерам, которые осложняют отношения между палестинцами и израильтянами.

«Сегодня администрация Трампа своими ультраэкстремистскими действиями ставит в затруднительное положение даже израильских ультраправых», — сказал Мухаммед Дахлян в интервью RT Arabic.

Напомним, представитель Белого дома по Ближнему Востоку Джейсон Гринблатт заявил, что в ближайшее время будет опубликован план президента США Дональда Трампа по палестино-израильскому урегулированию. Как сообщали СМИ, идея Трампа заключается в том, что стороны конфликта должны будут пойти на компромисс.

Автор: Регина Пак
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