Сирия: мощный взрыв прогремел в городе Эр-Рай, есть пострадавшие

Анкара, 12 декабря. Мощный взрыв прогремел в среду в городе Эр-Рай, расположенном на севере Сирии. В результате происшествия пострадали семь человек, среди которых есть дети.

Как сообщает турецкое агентство «Демирорен», взорвался начиненный взрывчаткой мотоцикл. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. Отметим, что город Эр-Рай находится возле сирийско-турецкой границы.

Ранее сообщалось, что Турция планирует провести еще одну военную операцию на севере Сирии. Об этом в среду заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. При этом он подчеркнул, что операция не будет представлять угрозы для находящихся в Сирии американских военных.

Примечательно, что Турция, США и возглавляемая Вашингтоном коалиция не получали ни разрешения сирийского правительства на проведение военных действий, ни мандата СБ ООН. Единственные страны, чье военное присутствие одобрил Дамаск, — это Россия и Иран.