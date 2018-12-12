Глубоко в долгах: украинцы стали брать еще больше кредитов

Москва, 12 декабря. Граждане Украины в ноябре стали брать больше кредитов, рост спроса на займы за месяц составил 2,4%. Об этом информирует Нацбанк Украины. Увеличение потребности населения в кредитах привело к росту ставок по ним, отметили в украинском центральном банке.

«Объем гривневых кредитов физическим лицам за месяц вырос на 2,4% до 134,6 миллиарда гривен​​​», — говорится в сообщении Нацбанка.

При этом стоимость кредитов для бизнеса в ноябре увеличилась до 19,8% годовых, для частных лиц — до 33,1% годовых. Напомним, ранее была опубликована статистика, согласно которой около трети граждан Украины живут за чертой бедности.

Финансовая пропасть между беднейшими и самыми богатыми украинцами на сегодняшний день составляет 10%. На кредитной игле, как регулярно отмечают украинские экономисты, сидят не только граждане страны, но и сами киевские власти.

Украина после государственного переворота и последовавшего за ним экономического кризиса обратилась за финансовой помощью к Международному валютному фонду. По мнению экономиста Владимира Дебоя, Украина фактически загнала себя в безвыходную ситуацию, когда стране приходится брать новые кредиты МВФ, чтобы погасить уже существующую задолженность.