Дымный вопрос: закон о курилках в российских аэропортах снова подвис в Госдуме

В Государственной думе не смогли договориться о том, что делать с возвращением курилок в российские аэропорты, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. На заседании думского комитета по здравоохранению представители Минздрава России выступили категорически против, а депутаты не смогли прийти к единому мнению. Спорный законопроект отличается неожиданным ходом, предлагая защитить права некурящих через уважение прав курящих. Разберем его подробнее.

Закон «о курилках» появился в Госдуме еще два года назад — изменения в статье 12 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» предложил депутат Сергей Боярский. Он же попробовал снова побороться за него и на сегодняшнем заседании в нижней палате парламента.

«У нас один из лучших антитабачных законов в мире. Здорово, что мы выгнали курильщиков из баров и ресторанов, в транспорте у нас тоже все правильно. Но мы не можем провоцировать людей на нарушения. Сейчас в аэропорту во время ожидания рейса или транзитной пересадки человек не может выйти покурить на улицу, поэтому многие вынуждены нарушать, — заявил Боярский. По данным, которые есть у меня в письмах от московских аэропортов, курят везде — в туалетах, в туалетах для инвалидов, даже в комнате матери и ребенка. Я лично провожу мониторинг, когда летаю, и знаю, какая дымовая завеса стоит в туалетах в аэропортах. Даже сотрудники полиции курят прямо в туалете, чтобы не покидать надолго свой пост, — о чем тут еще говорить?»

В тексте законопроекта депутат предложил дать аэропортам возможность на свое усмотрение установить курительные кабины на своей территории.

«Это не шаг назад или в сторону от позиции борьбы с табакокурением, — объяснил парламентарий. — Я уверен, эта поправка позволит защитить право граждан дышать чистым воздухом».

Но в очередной раз идея не нашла однозначной поддержки у коллег. С категоричной позицией «против» выступил Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения РФ, который назвал курилки способом «социализации курения» и призвал Боярского не опираться на личный опыт, а привлечь данные МВД и Роспотребнадзора: согласно им, количество нарушений, связанных с курением, в последние годы снизилось.

Обнаружилось, кроме того, что личный опыт замминистра с опытом депутата не совпадает, и он никаких дымовых завес в аэропортах не замечает.

Некоторые депутаты предложили Боярскому иные альтернативы для курильщиков: например, выйти из уже пройденной зоны контроля, отменить регистрацию, покурить и пройти контроль и регистрацию заново. Или лететь с антиникотиновым пластырем. Или купить билет в VIP-зал. Или взять долгую пересадку, чтобы во время стыковки выйти и покурить.

Автор законопроекта Сергей Боярский объяснил свою позицию в интервью ФАН.

«Людей зависимых тоже можно понять — на то она и зависимость, что ты не можешь в полной степени контролировать себя, особенно когда тебя провоцирует запах табачного дыма из туалета и тоже тянет нарушить закон, — считает депутат. Мне кажется, в России так складывается практика, что законодательство пытается наложить много ограничений и запретов. Это создает имидж власти-жандарма, что неверно. Подчинить все законам невозможно, мы не можем написать запрещающие законы на все случаи жизни. Многое зависит от воспитания, от образования человека и примеров, на которые он опирается в жизни. Воспитанный человек не закурит за столом, где сидит женщина или ребенок. Такому и не нужен был никакой запрещающий закон. Но те, кому всегда было наплевать на окружающих, теперь курят в туалетах. Штраф в 500 рублей их не остановит, в 1000 рублей тоже. С человеком, который заперся в туалете и курит, ничего не сделать, никакие меры контроля к нему не применить. Даже полицейские тоже курят там же. Повесить датчик — он будет пищать все время, перманентно, потому что накурено в туалетах круглосуточно. Кроме того, возникает угроза пожара, потому что когда человек пытается спрятаться, он в стрессе может бросить горящий окурок в пакет с бумагой, пластиком. Мы спровоцировали людей, зависимых от никотина, искать себе убежище. Они нашли его в туалетах, где теперь можно вешать топор от дыма. Все наши благие попытки оградить людей от воздействия табачного дыма сработали в обратную сторону: теперь у нас дымом дышат и беременные женщины, и дети, и все некурящие — хотя в курилку никто из них не пошел бы, и табаком там пахнет меньше, чем сейчас в туалетах. Я настаиваю на том, что это глупость и на том, чтобы вернуть кабинки, как это сделано во всех цивилизованных странах мира».

Депутат Госдумы Борис Менделевич, в прошлом врач-нарколог, попробовал запустить среди коллег дискуссию о том, кем считать курящих — распущенными людьми со слабой волей или больными. Он напомнил, что Россия приняла международную классификацию болезней, где указываются психические расстройства на фоне табакокурения, и курящие считаются больными людьми.

«Почему мы тогда не запрещаем сморкаться в общественных местах, или чихать? Запретительные меры имеют положительный эффект, но давайте встанем на позицию людей, которые курят. Нельзя дискредитировать людей по принципу «курящий-некурящий» — призвал парламентарий.

Мнение «против» выразил и депутат Александр Хинштейн, который считает, что законопроект выглядит «облегчением для курильщиков», а затраты аэропортов на создание курительных кабинок (примерно 1 млн рублей на кабинку) могут отразиться на ценах для пассажиров.

Мы уточнили в пресс-службе самого нового российского аэропорта Симферополя — сколько в действительности может стоить оснащение терминала курительной кабинкой, и скажется ли ее установка на обслуживании пассажиров.

«Кабины для курения существуют в разной комплектации, и цена в один миллион рублей действительно применима для современных систем с хорошими возможностями вытяжки и очищения воздуха, — подтвердили ФАН в пресс-службе аэропорта Симферополь. При проектировании нового терминала мы заложили возможность установки кабин для курения в случае, если будет приняты соответствующие поправки в законодательство. Что касается перекладывания затрат на установку на плечи пассажиров, то в нашем случае такой тезис вряд ли имеет право на жизнь. Мы установим их за свой счет — прежде всего потому, что это создаст дополнительный комфорт для наших пассажиров — как курящих, так и некурящих».

В пресс-службе симферопольского аэропорта выступают за то, чтобы учитывать права курильщиков.

«Мы с пониманием относимся и к людям курящим, и к некурящим. Проблема с курением в туалетах, пеленальных есть и у нас: к нам поступают жалобы от пассажиров на запах дыма, — рассказали ФАН. Конечно, эта проблема еще более ощутима в больших аэропортах, где идет большой трансфер пассажиров, которые выполняют пересадку внутри аэропорта, не выходя на улицу. Понятно, что аэропорты Москвы, где доля трансферных пассажиров намного выше, страдают от этого больше всех».

Голосование в Думе пока не прояснило позицию нижней палаты парламента: голоса разделились практически поровну и судьбу законопроекта перенесли на следующее обсуждение. Как стало известно ФАН, закон о возвращении курилок в российские аэропорты еще раз рассмотрят в Госдуме и при положительном решении вынесут на первое чтение до конца этого года.