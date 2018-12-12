Бойцы ДНР укрепляют позиции на передовой в ожидании наступления ВСУ

Донецк, 12 декабря. Бойцы Донецкой народной республики укрепляют позиции на линии разграничения в ожидании вероятного наступления ВСУ, передают корреспонденты Федерального агентства новостей с места событий.

После введения на Украине военного положения и информации о подготовке в ВСУ наступательных действий корреспонденты ФАН посетили передовые позиции армии ДНР в Донбассе, чтобы узнать, как военнослужащие готовятся к возможной атаке.

Накануне запланированного Украиной наступления создается впечатление, что сама природа старается его сорвать – в регионе идут сильные дожди и снегопады, которые сильно затрудняют применение тяжелой техники. В сопровождении военных ДНР корреспонденты ФАН посетили передовую.

Журналисты сразу обратили внимание, что проделана большая работа – извилистые линии окопов полностью укрыты от глаз противника, а блиндаж, где корреспонденты ФАН смогли пообщаться с военными, серьезно укреплен. О его конструкции ФАН рассказал офицер Народной милиции ДНР с позывным «Мех».

«Укрепления сделаны согласно инженерным наставлениям, — констатировал собеседник ФАН, — соответственно — три наката бревен. Все как положено. Слои земли — находимся глубоко под землей. Поэтому, на практике уже испытано, [блиндаж] снаряд выдерживает, и люди [остаются] в безопасности».

Это укрытие является центром общественной жизни для солдат: здесь установлен телевизор, который принимает республиканские и российские каналы, на стенах размещены листовки и стенгазета.

«Люди здесь едят, в процессе смотрят новости, пьют чай, обмениваются информацией и общаются между собой, — объяснил Мех. — То есть свободный от дежурства личный состав проводит время здесь».

По словам защитников этих позиций, ввод военного положения Украиной и стягивание дополнительных сил ВСУ к линии фронта не повлияли на их боевой дух и решимость сражаться. Они хорошо укрепились и готовы встретить противника в любой момент.