«Вакцина от вмешательства Кремля»: Запад обещает обеспечить защиту выборов на Украине от кибератак

В Киеве состоялась пресс-конференция участников рабочей группы для предотвращения внешнего вмешательства в президентские выборы на Украине, которые должны состояться 31 марта 2019 года.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, среди участников рабочей группы — бывший посол США на Украине Джон Хербст, известный негативными высказываниями в адрес России, руководитель группы по кибербезопасности Атлантического совета Лора Галанте, руководитель группы по дезинформации Якуб Каленский. Все они в один голос утверждают, что главная атака на Украину будет исходить из России, а потому необходимо внимательно следить за информационными потоками, приходящими из Кремля.

«Украина продемонстрировала, что умеет мирным путем передавать власть, — сделал громкое заявление руководитель рабочей группы Дэвид Крамер. — Эти выборы будут, бесспорно, вызовом. Мы пришли сюда, чтобы помочь провести честные выборы на Украине, чтобы избежать вмешательства Кремля, которое, несомненно, будет».

Он добавил, что представители группы уже встретились с представителями украинской Рады, СБУ и другими правительственными организациями, чтобы заручиться их поддержкой перед работой во время предстоящих выборов

«Группа создана, чтобы не допустить вмешательства в украинские выборы, — объявил руководитель группы по вопросам военной безопасности Алексей Мельник. — Чтобы не было ни военного вмешательства, ни информационного. Будет анализироваться информация, поступающая в группу. Будет запущен специальный сайт, на котором будет отображаться вся информация. Подозреваем, что наибольшая угроза будет исходить из России».

Что касается более подробного описания порядка работы группы, то здесь, как выразился старший научный сотрудник Атлантического совета (Atlantic Council) Якуб Каленский «конкретного алгоритма пока нет».

«Когда мы узнаем об атаке, это не значит, что мы прямо быстро станем на нее реагировать — мы отреагируем, но так, как нам это необходимо. Мы должны показать Западу, что бывает здесь на выборах, как ведет себя Россия по отношению к этой стране. Мы здесь, чтобы дать вакцину от вмешательства в Кремля в выборы», — объявил специалист по вопросам дезинформации.

«Вакцина» от западных экспертов будет представлять собой сведения, необходимые для блокировки вмешательства извне в социальных сетях и киберпространстве. Рабочая группа по вмешательству в выборы поделена на несколько подразделений. Одно из них будет заниматься кибербезопасностью, другое — регулировать социальные сети. При этом эксперты пока затрудняются ответить на вопрос о том, как будут регулировать потоки информации в Facebook.

Каленский заявил, что для этого необходимо привлечь сторонние организации — в частности, украинских активистов Stop fake.

Как отмечает корреспондент ФАН, украинские журналисты отнеслись к планам создания рабочей группы по защите от «кремлевского вмешательства» с недоверием — алгоритм работы группы четко не выстроен, при этом возможность вмешательства в выборы-2019 каких-либо стран, кроме России, даже не рассматривается, а наиболее опасная с точки зрения манипуляций соцсеть — Facebook — не поддается регулировке.

На вопрос о борьбе с российскими лоббистами на выборах президента — речь идет о Юлии Тимошенко, которую подозревают в связях с Россией — экс-посол Хербст заявил, что группа «не будет вмешиваться во внутренние дела на выборах президента Украины».