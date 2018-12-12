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Сирия: Турция начала переброску войск к границе после заявления Эрдогана о скором начале операции в САР

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Сирия: Турция начала переброску войск к границе после заявления Эрдогана о скором начале операции в САР

Анкара, 12 декабря. Турция продолжает перебрасывать к границе с Сирией военную технику и подразделения спецназа. Об этом сообщает турецкая телерадиокомпания TRT.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшие дни Анкара начнет военную операцию против курдских радикалов из Отрядов народной самообороны (YPG), которых поддерживают США. По его словам, несмотря на турецко-американские договоренности, Вашингтон не выполняет свои обязательства по реализации дорожной карты по Манбиджу, который расположен на северо-востоке Сирии.

По данным телеканала, за минувшие два дня в район населенного пункта Йайладагы в провинции Хатай была переброшена военная техника. Кроме того, к турецко-сирийской границе были переброшены отряды спецназа.

Стоит отметить, что Турция неоднократно обвиняла США в поставках вооружения отрядам курдов из YPG, которые контролируют северо-восток Сирии. Власти Турции считают YPG террористической организацией, обвиняя в связях с Рабочей партией Курдистана.

Автор: Артем Никулин
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