Сирия накануне новой операции Турции: Эрдоган начнет штурм Манбиджа и Заевфратья в ближайшие дни

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на конференции, посвященной оборонной промышленности страны, заявил, что новая антикурдская операция на севере Сирии начнется уже в ближайшие несколько дней. Обращение президента опубликовала газета Hurriyet. О возможных последствиях готовящегося наступления и вероятности столкновений Анкары и Вашингтона — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Напомним, ранее военнослужащие армии США развернули наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе якобы из соображений безопасности своего партнера по НАТО. При этом сама Анкара выступала против данной меры, а глава МИД республики Мевлют Чавушоглу во время встречи с представителем американского Госдепа по вопросам САР Джеймсом Джеффри открыто выразил намерение помешать формированию «террористического коридора» у южных границ Турции.

Между тем во время выступления Эрдоган подчеркнул, что помимо территорий к востоку от Евфрата в ходе операции против курдских боевиков планируется зачистить также район Манбиджа на северо-востоке Алеппо. Этот город в соответствии с соглашениями Анкары и Вашингтона должен был быть свободным от присутствия Отрядов народной самообороны (YPG) еще летом этого года, однако и тут США пошли против своего союзника по НАТО, беззастенчиво нарушив договоренности.

«Мы четко называем бойцов YPG террористами, тогда как наши стратегические партнеры, в том числе Соединенные Штаты, придерживаются иного мнения. Однако мы уверены, что YPG — это сирийское ответвление Рабочей партии Курдистана (РПК), и можем доказать это. Почему же тогда наши союзники действуют сообща с террористами, а не с Турцией?», — выразил недоумение Эрдоган.

В ходе своей речи турецкий лидер затем все же отметил, что Анкара не намерена вступать в противостояние с американскими войсками в рамках грядущей операции, направленной исключительно против «курдских террористов». Но как быть с объектами США и других стран коалиции в приграничных районах Сирии? Будет ли Вашингтон оказывать поддержку радикалам YPG? И решился ли в конечном счете Эрдоган действительно начать наступление?

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов уверен, что история с развертыванием американцами пунктов наблюдения стала последней каплей для турков. Поэтому, поделился он в комментарии для ФАН, масштабное наступление, по его мнению, действительно в скором времени будет запущено.

«Противоречия, возникшие между союзниками по НАТО, по поводу Северной Сирии, которые завязаны прежде всего на разном отношении к курдам, стали еще острее. Позиции Анкары и Вашингтона все больше расходятся, возникают все новые и новые конфликтные ситуации, и возможностей для примирения не намечается. На этот раз катализатором стало размещение американских постов на сирийско-турецкой границе, что, кстати, является совершенно незаконным с точки зрения суверенитета САР. Тем самым США, по мнению Турции, для которой курдский вопрос — принципиальная тема, перешли красную черту. Сейчас это, а перед этим был еще и Манбидж, поэтому теперь Анкара вряд ли станет бездействовать», — считает эксперт.

Соответственно, анонсированные Эрдоганом военные действия на севере Сирии с большой долей вероятности будут в той или иной мере реализованы, предполагает наш собеседник. Однако не стоит думать, что в этом виноваты одни только Соединенные Штаты. Непрекращающиеся диверсии YPG против турецких военных и союзных им группировок почти ежедневно провоцируют Турцию начать новую «Оливковую ветвь» или «Щит Евфрата».

«Безоглядная лояльность к Вашингтону со стороны курдов, конечно, сыграла с ними злую шутку, хотя с самого начала было понятно, что их стратегия крайне неосмотрительна и явно ошибочна. Еще во время штурма Африна выяснилось, что американцы — это не та сила, которая готова защищать интересы своих сторонников. Несмотря на это, бойцы YPG продолжили делать ставку на собственные интересы и на США как на помощника в их достижении. Курды продолжали провоцировать турков и пытались двигаться в направлении отсоединения от Сирии, но вновь не учли, что американцы движимы лишь своими амбициями, и потому не являются настоящими союзниками», — пояснил политолог.

В результате подрывная деятельность YPG и внешних сил теперь может снова привести к очередным жертвам среди мирного населения и оккупации турецкими войсками новых обширных районов на севере САР.