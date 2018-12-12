Во втором туре конкурса «Великие имена России» лидирует Александр Невский

Москва, 12 декабря. Второй тур конкурса «Великие имена России» стартовал в стране. Лидером голосования россиян является Александр Невский, имя которого петербуржцы хотят присвоить аэропорту «Пулково».

Как отмечают организаторы конкурса, на 12 декабря участие в голосовании приняли порядка 36,6 тысячи человек. Самыми активными участниками оказались жители Петербурга — 14,7 тысячи жителей Северной столицы отдали свои голоса. Вероятно, поэтому абсолютным лидером голосования стало имя Александра Невского: этот вариант для «Пулково» выбрали 56% россиян.

На втором месте расположился московский аэропорт «Внуково», в голосовании за имя которому приняли участие 9,2 тысяч жителей страны. Третье место по популярности принадлежит аэропорту в Пензе — 4,9 тысяч голосов, передает «Ридус».

Кроме Александра Невского, по словам организаторов, в списке лидеров находятся имя Федора Абрамова для аэропорта в Архангельске (49% голосов), а также имя Андрея Туполева в Москве – 42% голосов.

Чаще всего россияне отдают свои голоса в онлайн-режиме (около 80%), реже в социальный сетях — (18,8%). Голосование во втором туре пройдет с 10 по 23 декабря, передает телеканал «360».