Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Адвокаты Кокорина пожаловались, что футболист в СИЗО может стать инвалидом

94
0 Оставить комментарий

Адвокаты Кокорина пожаловались, что футболист в СИЗО может стать инвалидом

Москва, 12 декабря. Известный футболист Александр Кокорин, который оказался под арестом после драки в центре Москвы, может стать инвалидом, если ему не дадут тренироваться. Об этом в среду заявил адвокат спортсмена Андрей Ромашов.

Он напомнил, что перед арестом Кокорину провели в Италии операцию на колене. При этом игрок так и не успел пройти курс реабилитации.  

«После хирургического вмешательства у Кокорина не закончена до конца реабилитация. Если ему не начать тренироваться в ближайшее время, он может встать на костыли», — цитирует Ромашова ТАСС.

Позже данную информацию подтвердила второй адвокат Кокорина Татьяна Стукалова. 

Напомним, что ранее суд продлил срок ареста Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, спортсменовотклонив ходатайство футболистов об отмене ареста, сообщает Infox.ru. Некоторые интернет-пользователи выступили в поддержку , посчитав меру пресечения слишком строгой. Такую позицию оспорил известный телеведущий Владимир Соловьев. Он подчеркнул, что Мамаев и Кокорин не должны находиться на особом положении и должны нести ответственность так же, как и остальные граждане России, пишет «Утро.ру».

Автор: Антон Соколво
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.