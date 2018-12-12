Адвокаты Кокорина пожаловались, что футболист в СИЗО может стать инвалидом

Москва, 12 декабря. Известный футболист Александр Кокорин, который оказался под арестом после драки в центре Москвы, может стать инвалидом, если ему не дадут тренироваться. Об этом в среду заявил адвокат спортсмена Андрей Ромашов.

Он напомнил, что перед арестом Кокорину провели в Италии операцию на колене. При этом игрок так и не успел пройти курс реабилитации.

«После хирургического вмешательства у Кокорина не закончена до конца реабилитация. Если ему не начать тренироваться в ближайшее время, он может встать на костыли», — цитирует Ромашова ТАСС.

Позже данную информацию подтвердила второй адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.



Напомним, что ранее суд продлил срок ареста Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, спортсменовотклонив ходатайство футболистов об отмене ареста, сообщает Infox.ru. Некоторые интернет-пользователи выступили в поддержку , посчитав меру пресечения слишком строгой. Такую позицию оспорил известный телеведущий Владимир Соловьев. Он подчеркнул, что Мамаев и Кокорин не должны находиться на особом положении и должны нести ответственность так же, как и остальные граждане России, пишет «Утро.ру».