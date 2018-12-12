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Сирия: в провинцию Даръа отправлены 37 грузовиков с гумпомощью

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Сирия: в провинцию Даръа отправлены 37 грузовиков с гумпомощью

Дамаск, 12 декабря. В город Тафас на юге Сирии направлено 37 грузовиков с гуманитарной помощью. Об отправке в провинцию Даръа продуктовых наборов сообщает Сирийский Красный полумесяц.   

«[Организация] направила 37 грузовиков гуманитарной помощи в Тафас в Даръа, в них 8800 продуктовых наборов», — говорится в комментарии Сирийского Красного креста в Twitter.

Гуманитарная помощь жителям Тафаса предоставлена в рамках Всемирной продовольственной программы ООН (WFP). Напомним, Россия регулярно отправляет гуманитарную помощь в разные районы Сирии. Всего, по данным Минобороны РФ, российские военные и сотрудники Центра примирения враждующих в Сирии сторон раздали на территории ближневосточного государства более 3162 тонн гуманитарной помощи.

Федеральное агентство новостей в конце ноября опубликовало видео из города Анхиль в Даръа, где мирные жители получили 450 продовольственных корзин.

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
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