Дамаск, 12 декабря. В город Тафас на юге Сирии направлено 37 грузовиков с гуманитарной помощью. Об отправке в провинцию Даръа продуктовых наборов сообщает Сирийский Красный полумесяц.

«[Организация] направила 37 грузовиков гуманитарной помощи в Тафас в Даръа, в них 8800 продуктовых наборов», — говорится в комментарии Сирийского Красного креста в Twitter.

Гуманитарная помощь жителям Тафаса предоставлена в рамках Всемирной продовольственной программы ООН (WFP). Напомним, Россия регулярно отправляет гуманитарную помощь в разные районы Сирии. Всего, по данным Минобороны РФ, российские военные и сотрудники Центра примирения враждующих в Сирии сторон раздали на территории ближневосточного государства более 3162 тонн гуманитарной помощи.

Федеральное агентство новостей в конце ноября опубликовало видео из города Анхиль в Даръа, где мирные жители получили 450 продовольственных корзин.