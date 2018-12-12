В США уже смирились: эксперт рассказал, почему Порошенко не сможет остановить «Северный поток — 2»

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает важным, чтобы Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции в отношении «Северного потока — 2». Это, по его мнению, необходимо для остановки реализации проекта. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Считаю важным заявление Госдепартамента. Будет абсолютно позитивным шагом, если в виде реакции на акт российской агрессии Евросоюз и США введут санкции против «Северного потока — 2», чтобы остановить его», — сказал Порошенко.

Политические претензии

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев, комментируя в беседе с корреспондентом ФАН заявление украинского президента, отметил, что Порошенко продолжит атаку на «Северный поток — 2», пока будет видеть в этом смысл и пока будут оставаться хотя бы призрачные шансы приостановить реализацию этого проекта. Тем более со стороны Вашингтона последовали сигналы, что американская сторона продолжит оказывать давление на российско-европейский энергетический проект.

«Сначала помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон призвал все стороны выйти из проекта, а затем вышла резолюция конгрессменов США против газового проекта. Документ резолюции поддерживает введение санкций в вопросе «Северного потока — 2», хотя важно отметить, что он является политической декларацией и не имеет юридической силы. Действия американцев показывают, что анонсированное Дональдом Трампом давление на газовый проект продолжится до момента его введения в работу», — пояснил Евгений Валяев.

По словам эксперта, Украина вслед за США называет «Северный поток — 2» политическим проектом. Но у него есть выгодополучатели и с одной стороны, и с другой. Россия продает газ напрямую европейским потребителям, снижая издержки на дорогую континентальную газотранспортную систему.

«Претензии же США и Украины к строительству «Северного потока — 2» как раз являются сугубо политическими. Американцы не скрывают своих мотивов, называя реализацию проекта слишком дружественным шагом по отношению к России. Американцы призывают относиться в России как к геостратегическому врагу США и Европы, призывают снизить экономические и политические контакты с Россией. Украинские политики, понимая свою выгоду от возможного срыва проекта, также стараются поддерживать градус отрицания в Европе», — добавил Евгений Валяев.

По словам политолога, Москва называет поведение Вашингтона по «Северному потоку – 2» актом недобросовестной конкуренции, ведь американцы не просто призывают остановить реализацию проекта, но и предлагают выгодную для себя альтернативу в виде поставок своего сжиженного газа на континент. Украина видит свою выгоду в срыве проекта в том, что Россия сохранит высокие объемы транзита газа через украинскую газотранспортную систему. Москва же настаивает на том, что проект связан с увеличением потребления энергии в Европе и не закрывает возможности для транзита газа через Украину.

«Украинской стороне следует определиться, кем является для их страны Россия — врагом, с которым разрывают договор о дружбе, либо экономическим партнером, от существования которого они получают выгоду. Если первое, то вообще не стоит заводить речь о том, что Россия должна сохранить транзит газа через Украину. Она в таком случае должна переключиться на альтернативные газовые закупки, хотя это и приведет к многократному росту цен на газ внутри страны. Если Украина собирается в будущем торговать с Россией, то ей стоит вести себя как добросовестный партнер, с которым можно работать», — рассказал Евгений Валяев.

Никакое давление не в силах остановить «Северный поток — 2»

Эксперт уверен, что никакое давление со стороны США и их сиюминутных союзников не в силах остановить строительство «Северного потока — 2». С этим в США уже смирились. Давление на энергетическое будущее ЕС связано с совместными проектами России и Европы. Если реализация «Северного потока — 2» еще не хоронит планы США по торговле с Европой своим сжиженным газом, то начало работы европейской нитки «Турецкого потока» уже будет для американских планов критичным. В таком случае Европа и Россия станут сильными энергетическими партнерами, что осложнит давление на Россию с целью ограничения ее военного потенциала. Американцы всеми способами будут стараться остановить дальнейшее сближение между Россией и Европой. Нужно понимать, что «Северный поток — 2» — не цель этой кампании.