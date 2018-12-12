«Вашингтону можно начинать паниковать»: The National Interest напомнило о «Мертвой руке» на случай выхода из ДРСМД

Вашингтон, 12 декабря. Если США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и начнут развивать эти типы вооружений, то Россия будет вынуждена принять меры и, возможно, даже модернизировать систему «Периметр», которую на Западе называют «Мертвой рукой». Об этом пишут авторы американского издания The National Interest.

Журналисты напомнили, что система «Периметр» была создана в годы холодной войны. «Мертвая рука» представляет собой комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом. Авторы The National Interest отмечают, что комплекс можно назвать самым страшным явлением холодной войны, так как для запуска ракет «Периметра» не требуется даже участие человека.

Журналисты отмечают: в РФ прекрасно осознают последствия выхода США из ДРСМД. В случае, если это произойдет, российским военным будет необходимо адаптироваться к новым условиям, так как ракеты США, которые могут быть размещены в Польше и Прибалтике, долетят до территории России значительно быстрее, чем ракеты Москвы — до Вашингтона. Этот фактор, считают американские корреспонденты, может вынудить Россию принять доктрину упреждающего ядерного удара.

«Если российская сторона готовится расчехлять «Мертвую руку», то Вашингтону можно начинать паниковать», — говорится в тексте, перевод которого приводит «ПолитРоссия».

Напомним, осенью 2018 года президент США Дональд Трамп анонсировал выход Вашингтона из Договора о РСМД. Он также заявил, что Штаты продолжат наращивать свой ядерный арсенал, пока Россия и Китай «не придут в себя». В Москве отметили, что ждут более детальных разъяснений от американской стороны по данному вопросу. Кроме того отмечалось, что действия США в сфере наращения ядерного потенциала вынудят Россию принять ответные меры для обеспечения безопасности своей территории. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что концепция Россия не предполагает возможность превентивного ядерного удара, однако страна будет вынуждена ответить агрессору в случае нападения.

Отметим, что в качестве обоснования выхода из ДРСМД Вашингтон заявлял о якобы имевших место нарушениях договора российской стороной. Москва отмечала, что данные обвинения являются голословными. Подчеркивалось, что позиция России по Договору о РСМД является неизменной: Москва считает договор одной из ключевых опор международной безопасности.