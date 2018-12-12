Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Мать Собчак рассказала о планах дочери на Новый год

749
0 Оставить комментарий

Мать Собчак рассказала о планах дочери на Новый год

Москва, 12 декабря. Сенатор Совета Федерации Людмила Нарусова рассказала о планах дочери Ксении Собчак на Новый год и каникулы.

По словам Нарусовой, 2019 год она встретит в компании дочери, зятя Максима Виторгана и внука Платона.

«Мы живем рядом, — приводит ее слова New.ru, — поэтому под бой курантов обязательно обнимемся и поздравим друг друга».

Дальше, отметила мать Собчак, «уже у всех свои планы». Она добавила, что семья планирует выбраться на новогодние праздники в теплые страны. Нарусова призналась, что рада любой возможности понянчиться с Платоном, которому в ноябре исполнилось два года.

Мать Собчак рассказала о планах дочери на Новый год

Ранее Собчак призналась, что во время отдыха с Виторганом ни в чем себе не отказывает.

«Я люблю поработать как следует полгода, без выходных, — объяснила она, — а потом уехать в отпуск и уж точно ни на чем не экономить!» 

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.