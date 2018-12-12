Мать Собчак рассказала о планах дочери на Новый год
Москва, 12 декабря. Сенатор Совета Федерации Людмила Нарусова рассказала о планах дочери Ксении Собчак на Новый год и каникулы.
По словам Нарусовой, 2019 год она встретит в компании дочери, зятя Максима Виторгана и внука Платона.
«Мы живем рядом, — приводит ее слова New.ru, — поэтому под бой курантов обязательно обнимемся и поздравим друг друга».
Дальше, отметила мать Собчак, «уже у всех свои планы». Она добавила, что семья планирует выбраться на новогодние праздники в теплые страны. Нарусова призналась, что рада любой возможности понянчиться с Платоном, которому в ноябре исполнилось два года.
Ранее Собчак призналась, что во время отдыха с Виторганом ни в чем себе не отказывает.
«Я люблю поработать как следует полгода, без выходных, — объяснила она, — а потом уехать в отпуск и уж точно ни на чем не экономить!»