Эксперт назвал «Северный поток — 3» целью резолюции конгресса США

Москва, 12 декабря. Палата представителей конгресса США приняла резолюцию о противодействии строительству газопровода «Северный поток — 2». Однако главной целью резолюции является не предотвращение строительства газопровода из России в Германию, а противодействие будущим проектам, считает сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По словам Васильева, США фактически уже не могут помешать строительству «Северного потока – 2». Резолюция принята с прицелом на будущие совместные энергетические проекты России и Европы, такие как «Северный поток – 3» или продолжение «Турецкого потока».

«Сейчас идет речь о «Северном потоке – 3» и о продолжении «Турецкого потока» в Южную Европу — Болгарию, Грецию. Это беспокоит Вашингтон», — отметил эксперт в комментарии «Известиям».

Американист добавил, что данный документ в первую очередь нацелен против строительства «Северного потока – 3». Фирмы, занимающиеся реализаций «Северного потока – 2», могут попасть под санкции США. Это затруднит строительство дальнейших проектов.

Эксперт подчеркнул, что сама резолюция не имеет юридического значения, а скорее фиксирует политический курс американского парламента против российских энергетических проектов и увеличивающейся зависимости Европы от российского газа. Документ призван обеспечить США энергетическую безопасность и протекционизм над энергетической сферой в Европе.

Напомним, «Северный поток – 2» предполагает строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность газопровода составит 55 млрд кубометров. Против строительства выступают США, Украина и страны Прибалтики. Так, с запуском новых газопроводов Киев лишится транзитной функции и значительного дохода от переправки газа из России в Европу через свою территорию.