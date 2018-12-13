Вместо шубы — лучший друг: как москвичка решила спасти соболя от неминуемой смерти

Посетить звероферму и уйти с соболем — такая необычная история произошла с жительницей Москвы, которая несколько лет собиралась завести дикое животное, но сомневалась. Увиденное на звероферме настолько тронуло девушку, что та рискнула выкупить одно животное, чтобы уберечь его от неминуемой гибели.

Корреспондент Федеральное агентство новостей поговорил с Евгенией Федорченко и узнал, удалось ли ей приручить зверя, который никогда не получал ласки, и каково жить с соболем в обычной хрущевке.

История знакомства москвички Евгении и дикого соболя началась задолго до их реальной встречи. Три года назад на одном из порталов объявлений на глаза девушке попалось предложение приобрести настоящего щенка соболя. Три долгих года девушка мучилась терзаниями — брать или не брать дикого зверька в обычную квартиру. Но когда наступил «день икс», и нужно было срочно определяться с решением, ответ появился сам собой.

«Нужно было брать либо сейчас, либо аж через год, так как соболи приносят приплод только весной, — рассказала Евгения. Искала объявления людей, которые разводят соболей — у них уже ручные щенки — и тут увидела объявление, что можно зверей выкупать со зверофермы. Тогда я и решила, что возьму дикого звереныша с фермы и тем самым спасу хотя бы одну жизнь».

Во время посещения зверофермы, где животных выращивают для дальнейшей выделки шкур, девушка увидела маленький комочек меха — и ее сердце дрогнуло. Соболенок находился в маленькой, тесной, очень грязной клетке вместе со своими двумя сестричками. В скором времени их должны были продать, чтобы из их шкурок можно было сшить роскошную шубу. Однако этому соболю повезло.

«Как только ее достали из клетки — сразу начала кричать, извиваться, вырываться, кусаться и царапаться, — вспоминает день встречи с питомцем собеседница агентства. Чтобы приручить дикое животное, ему должно быть меньше месяца, а она была чуть старше. Но я понимала, что если ее не заберу, то другого шанса на спасение у нее не будет. Я ее не выбирала. Решила, кого первого покажут — тому и повезло».

Евгения не смогла остаться равнодушной к маленьким пуговкам-глазкам, заостренной мордочке, мягкой шерстке, и выкупила животное. Жизнь одного зверька на звероферме оценили в 15 тысяч рублей.

Так началась дружба девушки и соболя, получившего имя Умора.

Сама кличка говорящая — соболь настолько ловкий, настойчивый и любознательный, что в ответ на большинство его действий удержаться от улыбки, а то и смеха, просто невозможно. То огромную мягкую игрушку попытается затащить в узкий проем полуоткрытой дверцы шкафа, то превратит утоление жажды в настоящее водное представление.

«Прошлое, конечно, сказалось на ней — она очень вредная и ворчунья, — отмечает Евгения. — Однако со временем нам удалось найти общий язык. Например, она не любит, когда у нее плохое настроение, а ее трогают или покушаются на ее личную территорию. Она вполне домашнее животное, как кошка, только немного диковатая».

По словам собеседницы ФАН, жить с соболем — «еще то приключение», ведь за юрким зверем нужен глаз да глаз. Умора и Евгения вместе живут уже более полугода, и за это время героиня публикации смогла определить плюсы и минусы такой необычной дружбы.

Начнем с плюсов: во первых, соболя не пахнут — вообще! От Уморы первые дни очень воняло, вспоминает Евгения, из-за того, что она жила в грязной клетке в своих же испражнениях и с гниющими остатками недоеденной еды.

«Один раз поднесла под кран (без шампуня) — и все, больше от неприятного запаха никто не страдал», — рассказала хозяйка, отметив, что даже экскременты соболя не издают резкого запаха — если их, конечно, вовремя убирать.

Кроме того, соболь — чистоплотное животное. Как отмечает хозяйка, «попадание в лоток — 9 из 10!». Соболя всеядны и съедят все, что будет пахнуть едой.

«Очень умная. Я бы даже отнесла это к минусам, но все же, — отмечает Евгения. — Откликается на кличку, понимает запреты, открывает любые двери. Если соболь что-то задумал — бойтесь, он это сделает».

Огромный плюс — соболи не копают, не точат когти и не грызут мебель. Отличаются при этом небольшими размерами и маленьким весом, что очень удобно в условиях городской квартиры. Соболь при этом будет радовать хозяев богатой палитрой забавных звуков, лежа у хозяина на руках — животные очень контактные.

«Умора может по несколько часов не слазить с меня», — рассказывает Евгения Федорченкова.

Что касается минусов содержания соболя, то можно отметить, что соболя — невротики. Любой звук, неловкое движение — соболь бежит, куда глаза глядят. Через пару секунд он вернется, когда поймет, что тревога ложная. И это не проходит с возрастом, это навсегда. Кроме того, соболя чрезвычайно, даже чересчур любопытны и активны — лезут везде, им все нужно понюхать, потрогать, а там что-нибудь своровать или разбить, поэтому хозяину следует беречь любые носки и хрустальные вазы.

Соболи запасливы, отмечает Евгения — они любят делать тайнички, в которые прячут все, что попало — еду, мелкие хозяйские вещи, кусок картонки. Из неприятных находок она отметила найденный как-то кусок мяса с опарышами, припрятанный Уморой.

«В переходный период соболя ведут себя как типичные подростки, — смеется Евгения. — Психуют, делают все назло (могут и написать в самых неподходящих местах), могут просто так укусить. Вы пройдете семь кругов ада».

При этом невозможно предугадать, каким будет характер животного, если его брать со зверофермы — и может даже случиться так, что хозяину не удастся приручить зверя.

Кстати, вместе с Евгенией и Уморой в квартире живет собака. С самого начала Умора не приняла соперника и поначалу демонстративно уходила спать, когда хозяйка общается с псом. Со временем Умора тактику поменяла, осознав, что пес ей ничего плохого не сделает, начала этим пользоваться.

«Начала придираться к собаке, не дает ей проходу, бегает за ней, специально рычит, когда собака на нее не обращает никакого внимания и смотрит в сторону, — рассказала о буднях своих животных девушка. — Делает она это просто потому что ей не нравится, что собака лежит на кровати, а она на нее запрыгнуть не может. У меня есть знакомые, у которых их соболя дружат с собаками и кошками».

Несмотря ни на что, девушка ни за что бы не променяла своего нового друга и не вернула его обратно на звероферму.