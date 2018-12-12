Киев утвердил мероприятия по реализации режима военного положения

Киев, 12 декабря. Правительство Украины утвердило план мероприятий, направленных на реализацию режима военного положения.

Кабмин дал ряд поручений министерствам, СБУ и Службе внешней разведки. Кроме того, он установил порядок защиты гражданской инфраструктуры и план по эвакуации населения.

Напомним, что в конце ноября три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

Российские пограничники задержали корабли, а моряки были арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.

Украинские власти использовали инцидент в Керченском проливе как повод для введения военного положения, которое затронет несколько районов страны и продлится месяц. Впрочем, украинская оппозиция не исключает, что президент Украины Петр Порошенко может продлить военное положение и отменить запланированные на следующий год выборы.