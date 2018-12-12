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Сирия: военные РФ и Израиля обсудили механизм предотвращения конфликтов

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Сирия: военные РФ и Израиля обсудили механизм предотвращения конфликтов

Москва, 12 декабря. Российские и израильские военные провели встречу в Москве, в ходе которой обсудили работу прямого канала связи между авиабазой РФ в сирийском Хмеймиме и командным центром Военно-воздушных сил Израиля. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, в ходе встречи в Москве военные РФ и Израиля обсудили ситуацию в Сирии и Ближневосточном регионе. Кроме того, военные обсудили вопрос функционирования канала связи между российской авиабазой «Хмеймим» и командным центром ВВС Израиля для предотвращения инцидентов в небе над Сирией. По итогам заседания была российские и израильские военные договорились продолжить контакты.

Автор: Артем Никулин
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