Сирия: военные РФ и Израиля обсудили механизм предотвращения конфликтов

Москва, 12 декабря. Российские и израильские военные провели встречу в Москве, в ходе которой обсудили работу прямого канала связи между авиабазой РФ в сирийском Хмеймиме и командным центром Военно-воздушных сил Израиля. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, в ходе встречи в Москве военные РФ и Израиля обсудили ситуацию в Сирии и Ближневосточном регионе. Кроме того, военные обсудили вопрос функционирования канала связи между российской авиабазой «Хмеймим» и командным центром ВВС Израиля для предотвращения инцидентов в небе над Сирией. По итогам заседания была российские и израильские военные договорились продолжить контакты.