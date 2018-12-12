«Новатор» — кость в горле Госдепа: эксперт вскрыл нарушения США по ДРСМД и фальшивку против России

США в лице госсекретаря Майка Помпео предъявили ультиматум России, потребовав в течение двух месяцев свернуть ракетные разработки, которые якобы нарушают выполнение Москвой Договора о ликвидации РСМД.

Ситуация уникальна — государство, систематически не выполняющее международные обязательства, обрушилось на Россию с нелепыми обвинениями. Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Федеральному агентству новостей вскрыл многочисленные нарушения США по ДРСМД и заготовленную ими фальшивку, на которой строятся обвинения в адрес России, якобы не соблюдающей этот договор.

Как известно, ДРСМД был подписан 7 декабря 1987 года в Вашингтоне.

«В этом году мы отметили 31 год договору, который был крайне невыгоден Советскому Союзу, ведь по нему мы уничтожали 1846 ракет, а американцы — всего 846. На тысячу меньше!» — напомнил Кнутов.

И все же этот договор через три десятилетия можно оценить по-другому: в целом наше соглашение с американцами, даже при всей невыгодности СССР, сыграло положительную роль и способствовало сохранению мира в Европе.

Стратегия пылающей Европы

Теперь США фактически анонсировали свой выход из договора. Ощущение такое, будто мир возвращается ко временам после окончания Второй мировой войны, когда Европа продолжала насыщаться воинскими контингентами и системами оружия в рамках противостояния НАТО и Варшавского Договора. Единственное отличие состоит в том, что нынче милитаризация идет в одностороннем порядке, ведь Россия придерживается оборонительной доктрины. Но даже эти ее усилия по поддержанию обороноспособности на своей территории воспринимается Западом как однозначная угроза.

«На сегодняшний день американцы приняли новую стратегию. Ее смысл заключается в размещении ракет средней и меньшей дальности на территории Европы», — считает Юрий Кнутов.

Легко спрогнозировать ход развития событий, на который рассчитывает военный истеблишмент за океаном.

«Наносится ракетный удар, выводится из строя большая часть российских межконтинентальных баллистических ракет. И когда мы наносим ответный удар по США, оставшаяся часть ракет (которых к этому моменту будет очень мало), перехватывается стратегической противоракетной обороной США», — рисует сценарий возможного столкновения на пространстве Евразии собеседник ФАН.

К чему приведет такое развитие событий? К финалу, который и задумывался теми, кто планомерно наращивает военную группировку, охватывающую Россию по периметру от Баренцева до Черного морей.

«Европа вся в огне, сотни миллионов людей погибнут, а может быть и миллиард, а США практически не пострадают. У них появляются экономические ресурсы, чтобы реализовать новый План Маршалла, по которому начнет восстанавливаться разрушенная Европа. Америка наживается на крови, зарабатывая себе триллионы долларов. Вот такой циничный план просматривается из заявлений Помпео и министров иностранных дел стран НАТО, которые поддержали его», — полагает Юрий Кнутов.

С традиционной ястребиной позицией генералитета Соединенных Штатов все более-менее понятно: хищник, всегда нацеленный на уничтожение, никогда не превратится в безобидного фавна-пастушка со свирелью. Удивительно другое: позиция сателлитов США. Ведь они заранее обрекают себя на то, чтобы стать целями ответных ударов со стороны России. Европейские союзники США по НАТО, рьяно или неохотно, но идут на заклание своих стран и народов на уничтожение. Настоящий фатализм обреченных!

Во всех максимально жестких заявлениях от Майка Помпео, «говорящих голов» Пентагона, евроатлантических структур и других потрясает удивительная способность, глазом не моргнув, перекладывать вину с больной головы на здоровую.

США четырежды нарушили Договор о РСМД

Американцы давно в одностороннем порядке, наплевав на все нормативные соглашения, обещания и слезные заверения, вышли из Договора о РСМД. Наиболее наглядным доказательством этого явилось размещение наземного комплекса Aegis Ashore в районе населенного пункта Девеселу в Румынии.

Строительство этого комплекса ПРО велось там с 2014 года. По данным из открытых источников, многоцелевой ЗРК Aegis Ashore оснащен ракетами-перехватчиками SM-3 (Standard Missile 3), которые предназначены для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет и ракет средней дальности. В начале 2016 года база в Девеселу была подключена к системе ПРО НАТО, а еще через полгода США начали перемещать туда ядерное оружие с базы «Инджирлик» в Турции.

В настоящий момент идет строительство второго комплекса в Польше. Так что нарушения Договора о РСМД имеют в этой связи вполне конкретное наполнение.

«Американцы используют универсальные установки МК-41, которые позволяют запускать ракеты ПРО типа Aegis и ракеты ПВО. Но эти же системы позволяют запускать и крылатые ракеты. В данном случае крылатые ракеты морского базирования без проблем превращаются в крылатые ракеты наземного базирования. С их помощью можно наносить удары на расстоянии от 250—500 км до 5000 км. Это первое нарушение», — рассказал директор Музея войск ПВО.

Второе нарушение договора со стороны США связано с испытанием комплексов ПРО ТНААД, Patriot PAC-3, Aegis, которым требовались ракеты-мишени. По словам Юрия Крутова, в таких случаях мы используем более простые мишени, зачастую употребляя в их качестве даже ракеты ПВО. Но американцы поступили иначе, разработав для испытаний полноценные ракеты средней и меньшей дальности.

И вновь возникают вопрос: кто же здесь нарушает договоренности? И кто, взяв в привычку игнорировать договор 30-летней давности, нагло врет, обвиняя противоположную сторону в обмане и нечестной игре?

Что самое интересное, американские ракеты-мишени полностью боеготовы, добавил Кнутов. Нужно лишь установить в головную часть осколочно-фугасную либо ядерную боеголовку, и тут же ракета-мишень превращается в боевую ракету! По некоторым данным, США уже произвели порядка 150 таких ракет средней дальности.

Третье нарушение Договора о РСМД со стороны США, о котором говорит военный эксперт Юрий Кнутов, связано с ударными беспилотниками (БПЛА).

Про такого рода оружие мы слышим много историй, особенно когда это касается Афганистана или Ирака. Американские операторы ударных БПЛА частенько путают бандформирования с похоронной процессией или свадьбой, нанося удары по мирным жителям. При этом фактически используются крылатые ракеты меньшей дальности, которые прямо запрещены Договором о РСМД.

Наконец, одним из главных козырей, которые Вашингтон приберегает до горячей поры, является разработка новейшей ракеты SM-4 (Standard Missile 4). В этом заключено четвертое нарушение Вашингтона.

«Ракета SM-4 может находиться в пусковой установке МК-41 и по сути является ракетой средней дальности, — рассказал собеседник ФАН. — При этом американцы говорят, что у них нет этих ракет. Но, на самом деле, кто проверял, что находится в пусковых МК-41?»

Выход из договора заложен в бюджете США

Подтвердить провокационный характер действий США не очень сложно. Достаточно посмотреть на военный бюджет США на 2018 год, который составляет 716 млрд. долларов — больше, чем военные расходы всех остальных стран мира. В нем есть статья, которую у нас принято называть НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). Так вот, там уже прописана разработка ракет средней и меньшей дальности.

Получается интересная деталь: Вашингтон лишь только анонсирует выход из Договора о РСМД, обвиняя Москву в его невыполнении, однако, судя по бюджету Пентагона, сам давно вышел из этого «рудимента прошлых времен», как называет договор военно-политическое руководство США. Остальное — дипломатическая пыль в глаза и казуистика, рассчитанная на недалеких варваров.

Расчет здесь на то, что, как и 30 лет назад, настроенные на компромисс с Западом российские элиты уступят информационному давлению и согласятся на условия Вашингтона, смирившись с размещением новых ракетных систем у своих границ.

«Я абсолютно уверен, что если покопаться в военном бюджете США на 2019 год, то там уже заложены средства на производство и закупку этих ракет для Пентагона. В этих условиях американцы уже не могут отказаться от ракет средней и меньшей дальности в силу того, что ВПК должен получить за них деньги», — говорит директор Музея войск ПВО.

При этом презрение к международному праву у «партнеров» зашкаливает. По ультиматуму, озвученному Помпео, России дается 60 дней на «устранение недостатков» — в противном случае США выйдут из Договора. Но в пункте 2 статьи 15 этого самого Договора четко прописано, что страна может заявить о своем выходе из него за шесть месяцев.

«О каком же ультиматуме может идти речь? Собираетесь выходить из Договора о РСМД? Значит, должны сделать это за полгода. А тут дали 60 дней, и крутись как хочешь», — так характеризует действия США военный эксперт ФАН.

Страсти вокруг русского «Новатора»

Главное обвинение со стороны США в отношении России, якобы нарушившей Договор о РСМД, касается создания ракеты «Новатор» 9М729, способной летать на дальность от 500 до 5000 км. Но все доводы Вашингтона здесь является несостоятельными, и вот почему.

Эта ракета разрабатывается для комплекса «Искандер-М» и еще не принята на вооружение. Разработка «Новатора» не запрещена договором. При этом у России есть ракета 9М728 для «Калибра» с дальностью до 2500 км, которая проходила испытания в том числе и в наземных условиях.

Ракета 9М728 не попадает под запрет договора, поскольку располагается либо на воздушных, либо на морских носителях. У американцев существует аналогичная ситуация. Но и здесь американские «партнеры» пошли на очевидный подлог.

«Когда мы испытывали эти «Калибры», американцы все засняли со спутников, а теперь пытаются представить нам это как ракеты наземного базирования «Новатор» 9М729. То есть с их стороны опять идет ложь», — сообщил Юрий Кнутов.

«Новатор» стоит костью в горле Госдепа США. Его пристальное внимание к этой ракете вызвано тем, что со стороны Вашингтона это является единственным «основанием» для обвинений в адрес России. Больше никаких зацепок нет, поскольку в реальности нет ни одного нарушения договора со стороны Москвы. А здесь появляется возможность выдать испытания ракеты для «Калибра» за испытания наземной ракеты для «Искандера-М». И на основании подобной фальшивки США требуют от России ликвидировать ракеты и прекратить их производство. Если же Москва уступит, отдав палец на съедение, то «партнеры» моментально проглотят руку по локоток.

«Американцы тут же заявят, что хотят присутствовать при ликвидации разработок этих ракет и их уничтожении, иначе, мол, не поверят, — объяснил ситуацию с информационным «накатом» со стороны США Юрий Кнутов. — А это значит, что мы должны будем пустить американских инспекторов на наши секретнейшие предприятия, где производятся ракеты, а также в воинские части в районах базирования этих комплексов».

По мнению эксперта, речь идет об открытом шпионаже — мощнейшей разведывательной операции, которую США продавливают в отношении нас.

«При Горбачеве, при Ельцине мы шли на такие вещи. Думаю, что сейчас мы не должны идти на это», — считает собеседник ФАН.

С точкой зрения аналитика трудно не согласиться.