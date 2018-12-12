«Санкции объединяют»: РФ и Судан могут стать партнерами по нефтяному рынку

Москва, 12 декабря. Газпромбанк планирует рассмотреть возможность инвестирования средств в строительство нефтеперерабатывающего завода в Судане. Об этом заявил сопредседатель межправительственной комиссии Россия-Судан и глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

По его словам, в настоящее время есть договоренность с Газпромбанком о привлечении инвестиций в строительство нефтеперерабатывающего завода в Судане. В будущем стороны продолжат обсуждение нюансов этого проекта.

Доцент Восточного факультета СПбГУ, доктор исторических наук Игорь Герасимов отметил, что Судан ищет альтернативных партнеров, так как страна более 20 лет находится под санкциями. В этом случае санкции объединяют Судан и Россию, поскольку африканской стране необходимы надежные партнеры. Судан делает ставку на сотрудничество с Россией, в том числе в энергетической сфере.

Судан уже давно находится под санкционным давлением США под предлогом мнимых «нарушений прав человек». При этом президент США Дональд Трамп неоднократно обещал отменить экономические ограничения против Судана, однако этого так и не произошло, передает «Экономика сегодня».