Жители Жуковского обратятся за помощью к Путину из-за коммунального скандала

Москва, 12 декабря. Жители подмосковного города Жуковский в рамках большой пресс-конференции 20 декабря планируют обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину из-за коммунального скандала с местными властями.

Причиной для конфликта стал вопрос о способе управления домами. Как утверждают жители Жуковского, местные чиновники пытаются навязать им управляющую компанию. По сообщениям СМИ, в начале декабря заместитель главы городской администрации по вопросам ЖКХ Владимир Жиров завил о создании муниципальной управляющей компании на базе работающего с 2013 года МБУ.

Жиров заверил, что новая УК должна стабилизировать управление жилищным фондом в Жуковском и повысить качество услуг ЖКХ. Однако местным жителям не понравилось, что чиновники не учли их мнения по данному вопросу.

Как передает Planet Today, нововведение коснулось 160 домов. Жильцы давно определились с управляющими компаниями, однако не могут заключить с ними договоры, поскольку городская администрация не хочет вносить их в лицензию выбранных УК.

Чтобы разрешить ситуацию, жители Жуковского решили провести встречу с местными властями. Для этого они арендовали помещение в Доме науки, однако на встречу со старшими по домам пришел только один представитель власти – сотрудник общественной палаты России. Не получив ответы на свои вопросы, недовольные жители отправились к городской администрации, однако доступ в здание им преградили охранники.

Разрешить конфликт в сфере с ЖКХ, получить конкретные ответы на свои вопросы жители Жуковского так и не смогли. Теперь они планируют обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину. Рассказать о своей проблеме они собираются в прямом эфире в рамках большой пресс-конференции 20 декабря.