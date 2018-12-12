Сами виноваты: чиновники обвиняют жильцов в разрушении векового дома в Нолинске

Дореволюционный дом в Нолинском городском поселении Кировской области, который рушится на глазах у жильцов, не будут признавать аварийным и капитально ремонтировать раньше положенного срока. Такое решение приняла городская администрация после осмотра строения и оценки его изношенности в 56%. Более того, чиновники готовятся обратиться в суд, чтобы привлечь к ответственности одного из собственников жилья в этом доме, самовольно сделавшего в своей квартире ремонт.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало об условиях, в которых вынуждены находиться шесть жильцов этого дома, из них двое — дети. Дореволюционный дом в центре Нолинска никогда капитально не ремонтировался, из-за чего в одной квартире обрушилась печь — единственный способ отопить жилые помещения, в другой — потолок, а все стены покрылись сеточками трещин. Но, несмотря на неоднократные обращения местных жильцов к администрации города и района, никаких изменений в обозримом будущем людям ждать не придется.

Позиция администрации

Как следует из официального ответа местной администрации, который получило ФАН, «в соответствии с актом обследования помещения, расположенного в многоквартирном жилом доме №8 по улице Первомайской, которое было выдано 12 декабря 2006 года, дом ветхий и относится к аварийному жилью». Однако из-за нарушения процедуры признания объекта аварийным этот статус дому все-таки не присвоили.

«На основании справки от 27 ноября 2018 года, выданной Кировским областным государственным бюджетным учреждением «Бюро технической инвентаризации» (КОГБУ «БТИ»), физический износ многоквартирного жилого дома составляет 56%, — говорится в официальном ответе администрации Нолинского городского поселения за подписью зампредседателя правительства Кировской области Владислава Кадырова. — Таким образом, руководствуясь действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами правительства Кировской области и органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, вышеуказанный многоквартирный жилой дом не является объектом, отнесенным к аварийному жилищному фонду».

К слову, администрация признается, что за все время существования строения, а это ни много ни мало 101 год, оно ни разу капитально не ремонтировалось. Представить, в каких нечеловеческих условиях вынуждены проживать люди, не так сложно — в двухэтажном многоквартирном доме нет ни центрального отопления, ни трубопровода, даже свет подается в каждую квартиру по отдельным проводам.

В марте 2014 года этот ветхий дом был включен в областную программу капитального ремонта, согласно которой через 10 лет планировалось залатать кровлю (в промежутке между 2022-м и 2024 годами), через 17 лет — отреставрировать фасад (2029-2031 годы), через 13 — фундамент (2025-2027 годы), а электроснабжение планируется заменить через 11 лет (2023-2025 годы).

Кстати, несмотря на планы, местные власти грозятся не исполнить все намеченные дела в полном объеме из-за «недобросовестности» собственников жилья. Дело в том, что их не устраивает то, как производятся взносы за капремонт общего имущества многоквартирного дома. По данным администрации, на сегодняшний день собранная сумма составляет 14,5 % от начисленной: вместо необходимых 48 870,06 рубля оплатили всего 7 086,05 рубля.

«При наступлении сроков проведения работ по капитальному ремонту общего имущества средств собственников будет недостаточно, поэтому работы по капитальному ремонту могут быть выполнены не в полном объеме», — отмечает Кадыров.

В Нолинске много аварийного жилья. Например, дом №10 по улице Коммуны (85% физического износа), дом №7 по улице Карла Либкнехта (признан аварийным после пожара в 2018 году, подлежит сносу), дом №18 по улице Дзержинского, дом 5а на улице Карла Маркса. При этом новое жилье не строится. Согласно ответу Нолинской администрации, в поселении даже не сформирован маневренный фонд.

Кстати, чиновники также отметили, что ни один из жильцов проблемного дома на Первомайской улице к ним якобы за помощью не обращался. Хотя сами жители говорили ФАН, что не один год ходили на прием к представителям власти и просили их им помочь.

Вместе с тем, администрация муниципального образования городского поселения подготовила документы для обращения в суд из-за незаконной перепланировки жилого помещения одним из собственников

«Разборка отопительных печей на первом этаже дома повлекла за собой обрушение отопительных печей второго этажа в жилых помещениях №1, 6, 7 и 8, — отмечено в ответе администрации. — Это также спровоцировало ухудшение технического состояния многоквартирного жилого дома».

Мнение эксперта

Член правления некоммерческого партнерства «Союз строителей Кировской области» Дмитрий Сергеев объяснил ФАН, как получилось, что дома, которые непрофессиональным взглядом расцениваются как аварийные, на бумаге таковыми не являются.

Дело в том, что для того, чтобы признать дом аварийным, межведомственной комиссии необходимо иметь на руках два документа — это заключение специализированной организации, подтверждающей физический износ здания, и паспорт БТИ. В среднем экспертиза невысотного многоквартирного жилья стоит порядка 20-50 тысяч рублей.

«Дом на Первомайской обследовали мои коллеги, я только видел фотографии. Могу сказать, что шансов, что он будет признан аварийным в случае обследования специализированной организацией, 99%», — отметил Сергеев.

Тогда возникает вопрос, почему местная администрация не хочет признавать дом аварийным? Как поясняет собеседник, в случае признания дома непригодным для проживания муниципалитету необходимо будет изыскать средства в своем бюджете на предоставление маневренного фонда или другого благоустроенного жилья переселенцам из аварийного. А альтернативы в Нолинске нет.

«В целом в Кировской области программа расселения граждан из аварийного жилья формировалась в 2009-2012 годах, и тогда некоторые муниципалитеты заявили, что у них нет таких домов, — подметил Дмитрий. — Это говорит о том, что муниципальные образования пытались снять с себя ответственность и не заниматься расселением, поскольку, когда федеральной программы не было, этим должны были заниматься муниципалитеты за свой счет».

Занятно, что жильцы дома на Первомайской улице смогли настоять на том, чтобы их жилье было оценено межведомственной комиссией. Согласно установленным законом срокам, оценка должна быть завершена в течение 30 календарных дней.

«То, что муниципальное образование ссылается на данные БТИ, неправильно. Это не та организация, которая может проводить обследования на факт аварийности дома. Это делают проектные организации, большинство из них имеют лицензию на обследования зданий и сооружений, а БТИ устанавливает фактический износ здания, — указал член правления «Союз строителей Кировской области». — Та справка, на которую ссылается администрация, была сделана без выезда на местность, а по нормативам износа здания. Но нормативы не отражают фактического состояния здания, а лишь показывают его формальное состояние, которое должно было по расчетам».

Согласно нормативам, в Кировском районе процент признания здания аварийным — 70. Какое в настоящий момент реальное количество домов должно получить этот статус, сказать сложно. Тем более Нолинск — старый город, берущий свое начало с 1612 года, в его центре сохранилось несколько десятков исторических строений.

«На момент формирования программы капитального ремонта управляющие компании должны были подать документы в Фонд о фактическом состоянии жилого фонда, но они этого не сделали, за некоторым исключением. Соответственно, программа формировалась из того, что было», — пояснил Сергеев.

Если обследование домов все же проводилось бы по правилам и изношенность зданий выявлялась честно, проблемный дом на Первомайской исключили бы из программы. На его ремонт пошли бы средства не из фонда, а из бюджета муниципального образования. Однако, как подметил собеседник агентства, в Кировской области это было сделано лишь один раз, после чего работа прекратилась.