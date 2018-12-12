«Сверлили изнутри»: эксперт назвал бессмысленным космическое обследование «дырявого» «Союза»

Москва, 12 декабря. Российский экипаж МКС напрасно потратил почти 8 часов на обследование обшивки корабля «Союз» в открытом космосе, а Москва зря потратила 200 млн долларов на эти работы, поскольку они ничего не дадут.

Так считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев, комментируя попытки Роскосмоса установить причину разгерметизации «Союза».

Ранее космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос и обследовали корпус «Союза». По их словам, на обшивке были «махрово желтые» образования, которые, вероятнее всего, являются мастикой — герметиком, которым пытались замазать отверстие.

«Сверлили изнутри — это очевидно. Рискованная, дорогая операция, но исключительно ради удовлетворения какого-то нездорового интереса. Ну видите вы дырку, конечно, с другой стороны будет такая же дырка. Раз воздух утекает», — рассказал Моисеев изданию «Царьград».

Напомним, что ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о внешнтатной ситуации на борту МКС. Когда экипаж космической станции находился в российском сегменте, произошла утечка воздуха и падение давления. Оказалось, что причиной неполадок стала микротрещина на корабле «Союз МС», который в тот момент был пристыкован к орбитальной станции. По одной из версий, отверстие мог пробить осколок метеорита.