ВСУ готовят провокацию и минируют дороги к югу от Донецка – ДНР
Донецк, 12 декабря. Инженерные соединения ВСУ начали минировать автомобильные дороги в селах Донбасса, находящихся под контролем Киева. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Он напомнил, что ВСУ по-прежнему готовятся к наступлению на мариупольском направлении.
«Украинские силовики уже третью ночь минируют отдельные участки автомобильных дорог в селах Славное, Березовое, Тарамчук (к югу от Донецка. – прим. ФАН)», – сказал Безсонов.
Глава пресс-службы управления народной милиции Донецкой народной республики предупредил, что теперь не исключен подрыв транспорта мирных жителей в районе указанных населенных пунктов. Такие инциденты ВСУ могут использовать в качестве повода, чтобы закрыть сообщение на мариупольском направлении в преддверии наступления.
Напомним, в конце ноября в ДНР рассказали о планах ВСУ по применению химического оружия в Донбассе.