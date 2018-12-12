ВСУ готовят провокацию и минируют дороги к югу от Донецка – ДНР

Донецк, 12 декабря. Инженерные соединения ВСУ начали минировать автомобильные дороги в селах Донбасса, находящихся под контролем Киева. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Он напомнил, что ВСУ по-прежнему готовятся к наступлению на мариупольском направлении.

«Украинские силовики уже третью ночь минируют отдельные участки автомобильных дорог в селах Славное, Березовое, Тарамчук (к югу от Донецка. – прим. ФАН)», – сказал Безсонов.

Глава пресс-службы управления народной милиции Донецкой народной республики предупредил, что теперь не исключен подрыв транспорта мирных жителей в районе указанных населенных пунктов. Такие инциденты ВСУ могут использовать в качестве повода, чтобы закрыть сообщение на мариупольском направлении в преддверии наступления.

Напомним, в конце ноября в ДНР рассказали о планах ВСУ по применению химического оружия в Донбассе.