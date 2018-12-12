Прокурор Парижа назвал ударом терроризма стрельбу в Страсбурге

Страсбург, 12 декабря. Прокурор Парижа Реми Эйтз заявил, что Франция снова подверглась удару терроризма. Жертвами 29-летнего подозреваемого в террористической атаке во вторник стали три человека.

По словам прокурора, цель атаки, действия преступника, а также его характеристика могут свидетельствовать о террористическом акте, пишет Reuters. Прокурор отметил, что к расследованию трагедии привлечена антитеррористическая полиция.

Мэр Страсбурга Ролан Рис в ходе пресс-конференции заявил, что стрельба на рождественской ярмарке будет расценена как теракт.

«То, что произошло вчера, несомненно, было терактом, формой террористической атаки», — заявил Рис.

Генконсульство РФ во Франции до сих пор не располагает данными о россиянах, которые могли пострадать в атаке. В дипмиссии отмечают, что поддерживают постоянный контакт с полицией.

Официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво выразил мнение, что Франция нуждается в спокойствии после протестов «желтых жилетов» и стрельбы в Страсбурге. Он призвал манифестантов к миру в этот период.

Напомним, во вторник вечером мужчина открыл огонь на рождественской ярмарке. У него было 27 судимостей, полиция должна была задержать стрелявшего в этот же день по подозрению в причастности к покушению на убийство и к ограблениям.