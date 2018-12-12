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Россия призвала Британию снять «информационный вакуум» с расследования смерти Глушкова

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Россия призвала Британию снять «информационный вакуум» с расследования смерти Глушкова

Москва, 12 декабря. Посольство России в Лондоне призвало Британию снять «информационный вакуум» с расследования смерти бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова, сообщили в пресс-службе российского диппредставительства.

В посольстве назвали категорически неприемлемым замалчивание причин смерти российского гражданина в Великобритании. По мнению российских дипломатов, у следователей были достаточно времени (тело Глушкова было обнаружено 12 марта этого года), чтобы представить промежуточные результаты изучения обстоятельств смерти россиянина.

«Однако вокруг этого преступления царит политический и информационный вакуум», — заметили в посольстве РФ.

Российские дипломаты отметили, что британские власти намеренно проигнорировали многочисленные запросы по этому вопросу.

Россия призвала Британию снять «информационный вакуум» с расследования смерти Глушкова

«Такое «поведение» свидетельствует лишь об одном — британским властям определенно есть что скрывать от общественности», — заметили в диппредставительстве.

Напомним, Глушкова обнаружили мертвым в своей квартире в лондонском районе Нью-Малден. Следователи установили, что он умер от удушья, однако характеризовали его смерть как необъяснимую.

Автор: Катерина Иванова
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