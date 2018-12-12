В России могут приравнять фейки СМИ к призывам к экстремизму

Москва, 12 декабря. На рассмотрение в Государственной думе внесен законопроект, который предусматривает наказание за размещение недостоверной информации и фейков в СМИ и Интернете, сообщил один из авторов этой инициативы — председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Клишас разработал этот законопроект совместно с коллегой Людмилой Боковой и депутатом Дмитрием Вяткиным. По мнению чиновников, недостоверную информацию и фейки, размещенные в СМИ и Интернете, следует приравнять к призывам к экстремизму.

Отмечается, что подобная информация представляет собой «угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий».

В качестве наказания предусматривается штраф на граждан до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 1 миллиона рублей.