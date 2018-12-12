В Госдуме предложили наказывать за оскорбление Конституции в Интернете

Москва, 12 декабря. Госдума рассмотрит законопроект о вводе административной ответственности за проявление неуважения к Конституции и государственным символам в Интернете. Соответствующий документ был внесен в нижнюю палату российского парламента в среду.

Авторами инициативы стали председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин. Согласно законопроекту, статья «Мелкое хулиганство» может быть дополнена. По ней понесут ответственность лица, распространяющие в Сети материалы, оскорбляющие Конституцию и государство.

Клишас пояснил, что сегодня в России предусмотрена уголовная и административная ответственность за надругательство над государственными символами в общественных местах. По словам сенатора, Интернет является таким же общественным пространством.

«Сеть Интернет является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам», — подчеркнул он в комментарии РИА Новости.

Как обратил внимание Клишас, общество уже осознало, что мошенничество, распространение детской порнографии или продажа наркотиков в Сети так же недопустимы и являются преступлениями, как и вне нее.