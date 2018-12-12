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Путин поблагодарил председателя Конституционного суда Зорькина за работу

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Путин поблагодарил председателя Конституционного суда Зорькина за работу

Москва, 12 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина с Днем Конституции и поблагодарил за проделанную работу.

Российский лидер в ходе встречи с Зорькиным отметил, что сегодняшний День Конституции — необычный праздник, поскольку отмечается 25-летие Основного закона страны.

«Я хочу поблагодарить вас, весь состав конституционного суда, персонал за работу, которую вы проводите», — подчеркнул российский лидер.

Путин указал на то, что в Конституции РФ есть много статей прямого действия, что накладывает особую ответственность на тех, кто должен следовать данным положениям.

В свою очередь, председатель КС передал российскому лидеру поздравления от судей и сборник избранных важнейших вердиктов Конституционного суда.

Напомним, День Конституции отмечают в России 12 декабря.

Автор: Андрей Крылов
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