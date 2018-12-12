Путин призвал активнее проводить мероприятия для детей в рамках празднования Дня Победы

Москва, 12 декабря. Президент РФ Владимир Путин призвал организаторов мероприятий, посвященных празднованию юбилея победы, особое внимание уделить программам для детей и молодежи. Об этом сказал, выступая на заседании российского оргкомитета «Победа».

По словам главы государства, крайне важно, чтобы подрастающее поколение не забыло про подвиги своих предков, сумевших дать отпор захватчикам, поскольку историческая память — один из факторов консолидации общества.

«Следует искать и показывать примеры еще неизвестных героев Великой Отечественной, запускать тематические конкурсы, опросы, используя популярные социальные сети, и конечно создавать достойные документальные и полноформатные фильмы», — отметил Путин.

Российский лидер выразил надежду на то, что российские киноделы будут радовать своих соотечественников яркими фильмами по военной тематике.