Германия будет выступать за продление санкций против РФ на саммите ЕС
Берлин, 12 декабря. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия будет выступать за продление антироссийских санкций на саммите ЕС. Срок действия санкций истекает в январе 2019 года. Об этом она заявила в среду в ходе выступления в парламенте.
«Мы будем называть вещи своими именами. Мы будем выступать за продление санкций», — заявила Меркель в ответ на вопрос парламентариев о продлении санкций.
По словам Меркель, Берлин обеспокоен ситуацией в Азовском море и поддерживает продление санкций против России для того, чтобы препятствовать действиям РФ в Азове.
Напомним, ситуация в Азовском море обострилась после задержания украинскими пограничниками судна «Норд» с российскими гражданами на борту. Кроме того, катализатором кризиса стала провокация трех кораблей ВМСУ в Керченском проливе.
Напомним, два украинских катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и силой остановить украинские суда.
В ходе операции ранения получили три украинских военнослужащих. Всего были задержаны 24 человека, среди них двое – сотрудники СБУ. Суд арестовал моряков на 60 суток.