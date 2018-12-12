«В Пентагоне потеют на закрытых совещаниях»: эксперт разоблачил инсинуации вокруг перелета Ту-160

Перелет из России в Венесуэлу российской авиагруппы во главе с двумя стратегическими ракетоносцами Ту-160 может стать прологом к долговременному сотрудничеству между Москвой и Каракасом, считают аналитики. Совместные учения, в которых будут участвовать летчики обеих стран, проходят вскоре после визита в Москву президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Совместные российско-венесуэльские маневры явно не последнее мероприятие такого рода, сообщает «Независимая газета» со ссылкой на военно-дипломатические источники. По неофициальным данным речь может идти о создании в Карибском море российской военной базы. Для размещения российской стратегической авиации может быть использован небольшой венесуэльский остров Орчила, на котором уже имеются военно-морская база и военный аэродром. Десять лет назад на Орчиле уже побывало российские военное командование, сообщает издание.

Судя по всему, в Соединенных Штатах этим очень обеспокоены, если не сказать напуганы, что и вызвало более чем странную реакцию госсекретаря США Майкла Помпео, который написал в Twitter, что отправка в Венесуэлу Ту-160 якобы является «разбазариванием государственных средств» правительствами России и Венесуэлы.

#Russia's government has sent bombers halfway around the world to #Venezuela. The Russian and Venezuelan people should see this for what it is: two corrupt governments squandering public funds, and squelching liberty and freedom while their people suffer. pic.twitter.com/bCBGbGtaHT — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 11, 2018

Не менее остро отреагировали на информацию о перелете Ту-160 некоторые российские комментаторы.

«На всех парах идем к аналогу Карибского кризиса 1962 года, — пишет в своем блоге «Толкователь» журналист Павел Пряников. — Игра на повышение ставок. Интересно, ответным ходом США может стать размещение американской военной базы под Харьковом?»

Такого рода трактовка перелета ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу является провокационной и совершенно не соответствующей реальности, разоблачает подобные инсинуации член Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой Российского экономического университета Андрей Кошкин.

«Нынешний перелет нашей стратегической авиации в Венесуэлу уже не первый, а третий по счету: предыдущие были в 2008 и 2013 годах, — рассказал Кошкин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но, видимо, последний оказался уникальным по значимости, раз уж сам госсекретарь США Майк Помпео так разволновался. Не сомневаюсь, сейчас в Пентагоне потеют на своих закрытых совещаниях, активно обсуждая военное взаимодействие России и Венесуэлы».

Судя по всему, теперь стоит ждать реакции из самого Белого дома, предрекает военный эксперт.

«В Вашингтоне есть повод для волнения и даже страхов: Москва напомнила всему миру, что США находятся не так уж далеко от латиноамериканского континента, до которого российские самолеты столь легко долетают».

По словам собеседника ФАН, перелет в Венесуэлу российских Ту-160 и предстоящие совместные маневры свидетельствуют о том, что у России добрые и конструктивные отношения с латиноамериканскими государствами, в том числе в военной области.

«Эти добрые отношения нашли свое отражение в военно-техническом сотрудничестве, что очень нравится Венесуэле, — подчеркнул аналитик. — Мы готовы взаимодействовать в этой области настолько, насколько в этом заинтересован Каракас. Мы готовы обмениваться с ними опытом, а в перспективе — совместно участвовать в различных военно-технических проектах. А Соединенным Штатам пора понять: присутствие наших военнослужащих и нашей техники на латиноамериканском континенте — это уже факт. И я вполне допускаю, что по просьбе правительства Венесуэлы мы сможем осуществить более объемное и долгосрочное присутствие России».

Все разговоры о «новом Карибском кризисе» тут совершенно неуместны, считает эксперт.

«Вашингтон и некоторые наши недальновидные комментаторы поднимают информационную волну, чтобы в очередной раз попытаться накрыть ею Россию. Вот откуда все эти разговоры о якобы повторении Карибского кризиса и тому подобные инсинуации. Еще раз подчеркну, наши военные контакты с Венесуэлой происходят в формате двусторонних договоренностей, тут нет никаких нарушений. Но Соединенные Штаты, ощетинившись против России, зашли слишком далеко. При этом, напомню, сами США хозяйничают в Европе как у себя дома, диктуя европейским странам, как им выстраивать отношения с соседями. Американцам пора понять: с Россией лучше договариваться, чем пытаться ущемить нас санкциями или бездумной критикой», — резюмировал Андрей Кошкин.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в понедельник, 10 декабря, два стратегических ракетоносца Ту-160 приземлились на аэродроме «Майкетия» в венесуэльском штате Варгас. Также туда из России прибыли тяжелый транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и военно-пассажирский лайнер Ил-62, способный принять на борт 170 человек. Всю дорогу до Венесуэлы российская военная авиация шла под «конвоем» самолетов НАТО.

Карибским кризисом называют напряженное военно-политическое и дипломатическое противостояние между СССР и США в октябре 1962 года. Кризис был вызван размещением американского ядерного оружия в Турции в 1961 году. Следствием этого стала тайная переброска и размещение на Кубе подразделений ВС СССР, а также техники и вооружений, включая ядерное оружие. Кризис мог привести к глобальной ядерной войне, но в результате обе стороны пошли на уступки.