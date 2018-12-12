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Сирия: Меркель рассказала о прогрессе в формировании конституционной комиссии

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Сирия: Меркель рассказала о прогрессе в формировании конституционной комиссии

Берлин, 12 декабря. Глава правительства Германии Ангела Меркель заявила, что до конца года может быть завершен процесс формирования состава конституционной комиссии Сирии. Отвечая на вопросы парламентариев в Бундестаге, канцлер ФРГ отметила, что прогресс в создании комиссии заметен.

«Есть прогресс, но мы еще не у цели, хотя процесс и идет. Я с радостью услышала, что до конца года формирование состава [комиссии] возможно», — цитируют Меркель немецкие СМИ.

Напомним, в состав конституционной комиссии должны войти как члены правительства САР, так и представители оппозиции страны. Вопрос окончательного формирования комиссии регулярно обсуждается на переговорах по сирийскому урегулированию. В частности, эту тему 27 октября в Стамбуле обсуждали лидеры РФ, Германии, Турции и Франции.

Автор: Федор Веснин
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