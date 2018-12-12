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Путин заявил о необходимости актуализировать систему поддержки военно-исторических музеев

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Путин заявил о необходимости актуализировать систему поддержки военно-исторических музеев

Москва, 12 декабря. В России необходимо актуализировать и сделать более качественной систему поддержки военно-исторических музеев. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».

Он отметил, что система поддержки музеев должна стимулировать создание интерактивных пространств, которые должны обеспечить эмоциональную вовлеченность посетителей в историю. Речь, в том числе, идет о создании трехмерных панорам. Лучшим примером этого формата президент РФ назвал проекты творческой группы «Невский баталист», которые есть уже в семи регионах России.

«Знаю, что к 75-летию Великой Победы группа готовит новую масштабную панораму в Санкт-Петербурге. И прошу местные органы власти помочь в реализации этого проекта», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер также добавил, что в последние годы люди все чаще идут в музеи не только для того, чтобы приобщиться к истории, но и чтобы предложить свою помощь в создании выставок и реставрации экспонатов. Путин поблагодарил волонтеров музея авиации в Монино, которые восстанавливают образцы уникальной техники, а также поисковиков, которые курируют военные музеи в регионах страны. Владимир Путин призвал руководство музеев поддерживать подобные инициативы.

Автор: Регина Пак
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