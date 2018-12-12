Google составил рейтинг самых популярных запросов россиян в 2018 году

Москва, 12 декабря. Американская поисковая система Google назвала самые популярные запросы от российских пользователей в 2018 году.

Согласно рейтингу Google, в 2018 году самыми популярными поисковыми запросами стал «Чемпионат мира по футболу», «Олимпиада», «Кемерово», «Бой Хабиба и Макгрегора», а также «Выборы президента России».

Самыми популярными запросами в категории «Люди» стали российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, а также белорусская модель Настя Рыбка и глава «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин. В категорию «Утрата года» попали британский физик-теоретик Стивен Хокинг, народный артист СССР Иосиф Кобзон и скончавшийся в январе рэпер XXXtentacion.

Кроме того, в 2018 году россияне чаще всего пытались узнать в Google, как стать блогером, моделью, наблюдателем на выборах, а также программистом или космонавтом.