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«Закройте ребенку уши»: Безруков и Запашный рассказали, что думают про «закон о 18+»

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«Степень абсурда может быть бесконечной»: деятели культуры обсудили в Госдуме недостатки «закона о 18+»

С 2012 года специальный закон защищает детей в России от вредной информации. Хорошо известные возрастные маркировки — 0+, 6+, 12+ и так далее должны были помочь родителям ориентироваться в информационном море, однако море почему-то опять штормит — то детскому фильму присвоят взрослый рейтинг из-за короткой сцены с вином, то школьникам не продадут классиков, попавших в категорию 18+, то изымут из библиотек книги Есенина и Набокова.

Когда буква закона становится важнее духа, необходима работа над ошибками. Комитет Госдумы по культуре пригласил в гости представителей всех «промаркированных» сфер культуры: от кино до музеев. Итогом дискуссии должна стать законодательная инициатива об изменении политики «возрастных цензов».

«Приятно говорить с «немаркированным» поколением», — раздается за столом. «Последним», — уточняет председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Ямпольская в начале беседы отметила, что отменять действующий закон («О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию») никто не планирует.

Безруков и Запашный рассказали, что думают про 18+

«Мы хотим всего-навсего защитить произведения литературы и искусства, которые оказались «крайними», — подчеркнула председатель комитета Госдумы по культуре.

Ямпольская отметила — регламентировать произведения культуры и и искусства, в отличии от телевидения и Интернета, довольно легко.

«На всех этих барьерах, которые ставят между человеком и культурой, написано «Не смотри — опасно!», «Не читай — убьет!»

И в этом мире вырастает человек, который мало знает о чужой боли, который не способен сострадать, и всякая нанесенная обида кажется ему уникальной, — сказала Ямпольская.

При этом у него в любой момент есть доступ к телевидению, в Интернет, к соцсетям, где каждый пасет своих тараканов, к определенным играм, где жизнь человека стоит недорого».

Мы наносим вред психике детей, когда маниакально ограждаем их от произведений культуры и искусства, подчеркнула она.

Безруков и Запашный рассказали, что думают про 18+

Участники обсуждения отметили определенное «лукавство» закона, который призван защищать детей от ненужной информации — ведь отследить выполнение нормы в кино и театре довольно сложно.

«Закон немного лукавый — вот мы свой долг выполнили, все промаркировали, дети защищены — а есть они в кинотеатрах, или нет — мы этого не знаем», — отметил председатель ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

Пример из практики привела генеральный директор сети кинотеатров «Пионер» Мэри Назари — один из самых свежих: недавно в прокат поступил французский фильм «Как прогулять школу с пользой». Из-за сцены, где 11-летний мальчик пьет вино, фильму хотели присвоить возрастной рейтинг 16+. Сцену вырезали и «доступность» ленты понизили до 6+ — но эти изменения внесли, что называется, «в ручном режиме», постоянно так действовать невозможно, подчеркнула предприниматель.

«Этот закон начал применяться в 2012 году, и мы замечаем, что происходит отток подростковой аудитории, — указывает Назари. — Маркировка довольно непонятна и часто хаотична».

В Минкульте руководителю сети кинотеатров объяснили, что все цензы, кроме 18+, носят «рекомендательный характер».

«Но правоприменительная практика не такова, — не согласна Назари. — И кинотеатры действуют по-разному: кто-то категорически не пускает, а кому-то все равно.

Получается, что милый детский фильм может получить 16+ — и туда дети не пойдут, а на фильмы ужасов, где стоит 18+ и там действительно ужас, ходят подростки».

Мэри Назари предложила создать специальные комиссии, куда, помимо чиновников, могли бы войти психологи и педагоги, и с их помощью разрешать спорные случаи.

Инициативу об «очеловечивании ограничений» поддержала и первый заместитель комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Вопрос не в возрастных цензах, а в том, кто принимает решение, и на основании чего, — уверена депутат.

Сегодня мы защищаем детей от информации о курении — получается что Василий Теркин с его словами о пользе махорки на фронте — выпадает, Пушкин Александр Сергеевич с «Выпьем, добрая подружка» — тоже выпадает.

Принимаются решения на основании административных регламентов, и чиновник становится машиной. А решение должны принимать люди».

Безруков и Запашный рассказали, что думают про 18+

Сергей Безруков рассказал историю о практике применения этого закона в своем театре.

«Играю спектакль по Есенину — 16+, — рассказал актер и руководитель Московского губернского театра. — У меня там Есенин без купюр. У Сергея Александровича там, конечно, «детский лепет» — ведь слово «сука» является литературным. Полный зал, в первом ряду родители привели сына, ему от силы лет семь».

Безруков подчеркнул — на афише спектакля стоит маркировка, но люди купили билеты, не выгонять же их!

«И я, подходя к самой страшной фразе «Пей со мной, паршивая сука», делаю жест, обращаясь к родителям — «закройте ребенку уши», — рассказал артист.

Эксперты сошлись во мнении: ответственность за соблюдение закона нельзя перекладывать на родителей, но и жизнь «распространителей информации» необходимо облегчить.

«Тысячи публичных библиотек вынуждены исполнять этот закон. К нам каждый день могут прийти представители прокуратуры спросить — почему книги категорий 0+ и 12+ находятся в одном помещении? — отметила директор Российской государственной детской библиотеки Мария Вендяпина.

А закон у нас говорит о том, что все маркированные издания должны находиться на расстоянии 100 метров друг от друга. Представьте сельские библиотеки, где вся площадь — 100 метров».

Мария Вендяпина отметила, что библиотекари имеют дело с законом о возрастных цензах каждый день.

«В Ставропольском крае из библиотек изъяли все книги Есенина и Набокова. Степень этого абсурда может быть бесконечной», — заявила руководитель Российской государственной детской библиотеки .

По мнению Вендяпиной, закон должен иметь одно строгое возрастное ограничение — а все остальные маркировки должны носить рекомендательный характер.

Безруков и Запашный рассказали, что думают про 18+

При этом запрет на действительно вредную информацию для несовершеннолетних должен быть жестким, уверен директор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

«Я отношусь к той области культуры, где, как я всю жизнь думал, маркировка 0+ — единственная из возможных. Пока не оказался в цирке Du Soleil, где видел, как совокупляются два клоуна, — сказал Запашный.

Нужны не только рекомендательные, но и запретительные меры. У меня растут трое детей, я не хочу, чтобы они такое видели».

С необходимостью корректировки законодательства согласились представители Минкульта и министерства просвещения.

Инициатор обсуждения Елена Ямпольская отметила, что участники сошлись в своих выводах.

«18+ как строгая запретительная мера, со строгим наказанием — и все остальное, рекомендательное, только как помощь родителям», — резюмировала Ямпольская.

Депутат добавила, что инициативу об изменениях подходов к возрастной маркировке ждет сложный путь, но в итоге представители культуры должны доказать, что разумный подход к возрастным цензам пойдет на пользу стране.

Автор: Ольга Летягина
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