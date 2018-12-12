«Людей подогревают»: эксперт рассказал о причинах учительской забастовки в Тунисе

Тунис, 12 декабря. Работники сферы среднего и высшего образования в Тунисе собираются выйти на столичные улицы и устроить забастовку. Педагоги и преподаватели требуют запретить правительственную реформу, которая отменяет право учителей на досрочный выход на пенсию. Кроме того, протестующие намерены добиться повышения заработных плат. Занятия в школах и университетах Туниса отменены.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал, в чем кроется причина не утихающих волн протестов, захлестнувших Тунис. По словам эксперта, исследователи уже неоднократно прогнозировали ухудшение обстановки в Тунисе. Каждый раз эти прогнозы оправдывались.

Кошкин считает, что действующая власть Туниса не способна удовлетворить потребности страны. При этом акции, организованные учителями и преподавателями, явно свидетельствуют о том, что общество нуждается в образовательной реформе.

У протестующих есть довольно ясная цель: люди требуют вернуть их право на досрочный выход на пенсию. Причем протесты становятся все более и более организованными.

«Людей подогревают для участия в этих движениях. XXI век — это век студенческих демонстраций. Образовательная среда очень молодая и ее можно поднять, вывести на улицы, а потом применить методики, обкатанные в ходе цветных революций», — сказал Кошкин в комментарии «ПолитЭксперту».

Напомним, Тунис переживает острый и затяжной социально-экономический кризис, начавшийся в стране после протестов «Арабской весны». Ухудшение во всех сферах жизни государства повлекло за собой и негативную динамику криминогенной обстановки. В стране идет большой отток населения, так как часть граждан Туниса направляется, в поисках лучшей жизни, за рубеж.