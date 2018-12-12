Ментальный хаос и дымовая завеса для бегства: зачем Порошенко создает комиссию по «претензиям» к РФ
Украинский кабинет министров создал комиссию по вопросам подготовки консолидированной претензии к Российской Федерации «за агрессию против Украины». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Главой комиссии была назначена вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Задачи комиссии заключаются в обобщении правовой позиции, анализе состояния соблюдения прав и свобод граждан «на оккупированных территориях», подготовке предложений по реализации государственной политики в соответствующих вопросах, подготовке консолидированной претензии к России.
Обстановка ментального хаоса
Политолог, член Экспертно-консультативного совета при главе Крыма Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Украина живет в режиме ежедневного воспроизведения претензий к России. Этот режим переплетается с так называемой «войной с Россией», в которой, правда, никто не хочет принимать участия.
«Призыв в ВСУ равен 8%. Уровень поддержки Порошенко, у которого, вероятно, шизофрения, еще ниже. Чтобы как-то имитировать «войну», Порошенко создает конвейер «юридических претензий». Причем каждая такая «претензия» выдается как минимум за межгалактическое событие. Задача Порошенко — создать вокруг Украины обстановку ментального хаоса. Чтобы никто не мог отличить реальность от безумия», — пояснил Игорь Рябов.
Под это дело, заметил политолог, есть разные сценарии срыва выборов: от военной провокации в ДНР или на территории, подконтрольной ВСУ, либо вариант продления режима военного положения. Оба сценария для Порошенко плохи, потому что ему никто не верит. А любая провокация в стиле «химической атаки», как в Сирии, — это мгновенный путь на скамью подсудимых.
«Если сейчас этот путь еще усыпан лазейками для Порошенко, то любая эскалация обстановки может отрезать ему пути отступления. Сейчас Порошенко пока еще глава Украины, и все эксцессы он может списать на политические неудачи государства. Но он уже на грани превращения в преступника мирового уровня.
Кто сегодня встанет на его защиту, непонятно, особенно если судить Порошенко начнут сами украинцы. Все эти сценарии Порошенко понимает и, конечно, вряд ли будет рисковать своей шеей. Сейчас он свои дикие инициативы еще может использовать для того, чтобы пустить дымовую завесу для бегства. Это самый лучший для него вариант», — резюмировал Игорь Рябов.