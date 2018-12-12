Ментальный хаос и дымовая завеса для бегства: зачем Порошенко создает комиссию по «претензиям» к РФ

Украинский кабинет министров создал комиссию по вопросам подготовки консолидированной претензии к Российской Федерации «за агрессию против Украины». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Главой комиссии была назначена вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Задачи комиссии заключаются в обобщении правовой позиции, анализе состояния соблюдения прав и свобод граждан «на оккупированных территориях», подготовке предложений по реализации государственной политики в соответствующих вопросах, подготовке консолидированной претензии к России.

Обстановка ментального хаоса

Политолог, член Экспертно-консультативного совета при главе Крыма Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Украина живет в режиме ежедневного воспроизведения претензий к России. Этот режим переплетается с так называемой «войной с Россией», в которой, правда, никто не хочет принимать участия.

«Призыв в ВСУ равен 8%. Уровень поддержки Порошенко, у которого, вероятно, шизофрения, еще ниже. Чтобы как-то имитировать «войну», Порошенко создает конвейер «юридических претензий». Причем каждая такая «претензия» выдается как минимум за межгалактическое событие. Задача Порошенко — создать вокруг Украины обстановку ментального хаоса. Чтобы никто не мог отличить реальность от безумия», — пояснил Игорь Рябов.

Под это дело, заметил политолог, есть разные сценарии срыва выборов: от военной провокации в ДНР или на территории, подконтрольной ВСУ, либо вариант продления режима военного положения. Оба сценария для Порошенко плохи, потому что ему никто не верит. А любая провокация в стиле «химической атаки», как в Сирии, — это мгновенный путь на скамью подсудимых.

«Если сейчас этот путь еще усыпан лазейками для Порошенко, то любая эскалация обстановки может отрезать ему пути отступления. Сейчас Порошенко пока еще глава Украины, и все эксцессы он может списать на политические неудачи государства. Но он уже на грани превращения в преступника мирового уровня.