«Выклянчить, а потом украсть»: в Крыму назвали цель заявления Порошенко о «войне» с Россией

Симферополь, 12 декабря. Президент Украины Петр Порошенко назвал провокацию кораблей ВМСУ в Керченском проливе, в ходе которой были задержаны три украинских судна, «войной» с Россией. Под предлогом «войны» Порошенко намерен «выклянчить» у западных партнеров очередной кредит, считает первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

«Удивительные вещи происходят в головах руководителей Украины», — отметил Фикс в комментарии РИА Новости.

По словам первого вице-спикера парламента, киевские власти сами спровоцировали конфликт, «сами натворили», а теперь под предлогом «войны» ищут поддержки у Запада, чтобы оправдать свои беззаконные действия.

«Я так понимаю, что главная цель этого заявления — выклянчить очередной транш у Запада, для того чтобы его потом украсть», — сказал Фикс.

Парламентарий порекомендовал киевскому руководству внимательно перечитать международные договоры и регламенты, которые определяют охрану госграницы. Как заявил президент Украины в интервью американскому телеканалу Fox News, инцидент в Керченском проливе якобы ознаменовал начало «войны».

Напомним, три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и силой остановить украинские суда. Российские пограничники задержали 24 военнослужащих ВСУ, в том числе два сотрудника СБУ. Суд арестовал задержанных на 60 суток.