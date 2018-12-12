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Куйвашев объяснил, почему «не просившая рожать» чиновница отделалась выговором

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Куйвашев объяснил, почему «не просившая рожать» чиновница отделалась выговором

Екатеринбург, 12 декабря. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что заявление чиновницы Ольги Глацких о «государстве, не просившем россиян рожать», не может быть причиной для увольнения государственного служащего.

О том, что «проверка по Ольге Глацких» завершена, губернатор Свердловской области сообщил в Instagram.

«Такие слова недопустимы для государственного служащего, более того — они просто не правдивы, противоречат реальному положению вещей», — отметил Куйвашев.    

В то же время губернатор напомнил, что каждый человек имеет право на ошибку. По словам Куйвашева, тщательно все взвесив, он решил не увольнять Глацких.

«Получив дисциплинарный выговор, она продолжит работу. Я надеюсь, что эта ситуация будет уроком и для нее, и для других чиновников», — написал Куйвашев.

Напомним, известность главе департамента молодежной политики Свердловской области Ольге Глацких принесли слова о государственной политике в отношении детей. Чиновница заявила, что «государство не просило россиян рожать». Глацких отстранили от работы, а впоследствии весь департамент молодежной политики региона был упразднен.

Куйвашев объяснил, почему «не просившая рожать» чиновница отделалась выговором

В среду стало известно, что Ольга Глацких вернулась к исполнению своих обязанностей в департаменте, она останется на посту до тех пор, пока не завершится реорганизация ведомства.

Отметим также, что в правительстве Свердловской области, комментируя ситуацию для Федерального агентства новостей, заявили, что Глацких не будет руководить создаваемым в настоящее время ведомством.  

Автор: Федор Веснин
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