«Оптимистичный сценарий»: эксперт рассказал о возможном укрепление рубля к 2020 году

Москва, 12 декабря. Согласно прогнозам Сбербанка средний курс доллара в 2019-2020 годах составит 65-70 рублей, а инфляция в России останется на уровне 4-5%.

По мнению финансового аналитика компании «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, в период с 2019 по 2020 год курс доллара в РФ сохранится на уровне 65 рублей. Этому будет способствовать исполнение бюджетного правила, однако возможен и более оптимистичный сценарий.

Эксперт отметил, что официальный прогноз подразумевает 65 рублей за доллар, однако в случае ужесточения санкций национальная валюта может ослабнуть. При этом Нигматуллин выразил уверенность, что курс доллара на уровне 65 рублей за доллар в 2019 году является наиболее реалистичным сценарием, передает «Экономика сегодня».

«Консервативный сценарий с уровнем 65 рублей реализуется, если все продолжит развиваться, как и сейчас, то есть без дополнительных внешних шоков», — отметил эксперт.

Нигматуллин также добавил, что реальный уровень инфляции будет отличаться от прогнозов Сбербанка. По мнению эксперта, в первом квартале 2019 года инфляция достигнет 5,3%. Во втором квартале 2019 года уровень инфляции снизится до 5%. В третьем и четвертом кварталах инфляция будет сохраняться на уровне 4,8%.