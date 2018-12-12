Шойгу предложил создать единые условия для военных машин на Армейских играх
Москва, 12 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу предложил создать специальную техническую комиссию на Армейских международных играх. Комиссия выработает единые условия соревнований для танков и других машин.
По словам Шойгу, техническая комиссия должна обеспечить систему критериев и требований, предъявляемых к военной технике. Об этом глава Минобороны заявил в рамках организационного комитета Игр следующего года.
Глава управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев добавил, что в настоящий момент такая работа уже ведется, изменения в положения Игр регулярно вносятся для того, чтобы обеспечить равные условия для всех участников.
Армейские игры проходят ежегодно на территории стран-участниц соревнования. В текущем году участие в Арми-2018 приняли военнослужащие из 31 страны. Игры проходили по 28-ми различным направлениям, в том числе «Танковый биатлон», «Военное ралли», «Полевая кухня» и другим.