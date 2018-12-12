Упаси бог, зачем же нам заимствования: юрист рассказала о приоритетах Конституции РФ

Москва, 12 декабря. К 25-летию принятия российской Конституции известный отечественный юрист, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Тамара Морщакова в разговоре с Федеральным агентством новостей дала свою оценку этому событию.

— Тамара Георгиевна, будучи в 1993 году судьей Конституционного суда РФ, вы принимали активное участие в создании Основного закона, по которому Россия живет уже 25 лет. Какую роль, на ваш взгляд, в истории нашей страны сыграло принятие пятой по счету Конституции, начиная с 1918?

— Россия оказалась включенной в большой широкий мир цивилизации — это главная заслуга. Концептуальное отличие нынешней Конституции от упомянутых вами предыдущих четырех именно в том, что в ней были провозглашены высшие человеческие ценности. Приоритетом были названы права и свободы человека, которые по Основному закону защищаются на уровне мировых гуманистических стандартов.

— В ходе обсуждения Основного закона было много споров, предлагались разные версии? По каким вопросам?

— Это не касалось вопросов прав и свобод человека, о которых я говорила выше. Все споры касались структуры государственной власти. Предметом дискуссий являлись границы полномочий президента и парламента. Замечу, что сами эти дискуссии стали возможны именно при обсуждении нынешнего Основного закона, в предыдущих четырех никакого духа парламентаризма в принципе не было.

— Предоставление Конституцией широких полномочий главе государства было оправдано?

— Этот вопрос до сих пор остается спорным, какой режим государственной власти мог бы оказаться наиболее благоприятным с точки зрения его влияния на позитивное развитие. При подготовке Конституции мы учитывали и опыт других стран, и видели отрицательные примеры как президентской, так и парламентской формы правления. Лично я в ходе при обсуждения проекта выступала против того, чтобы основные направления, все вопросы внешней и внутренней политики мог определять один человек. Но насколько принятая в итоге модель оказалась правильной, это вопрос больше политики, а не права, и задавать его надо, соответственно, политикам. Скажу лишь, что ответ на этот вопрос зависит от баланса политических сил внутри страны.

— Имеются ли в нынешней Конституции заимствования из текстов американской, французской или иных конституций?

— Упаси бог, зачем же нам заимствования. У нас хороший собственный правовой опыт, у нас богатая дореволюционная практика разработки учредительных правовых документов, наши уставы времен судебной реформы до сих пор действуют в мире. То есть, имеется свод законов, образцом для которых послужило российское правовое творчество. До революции у нас в России вообще была развита правовая мысль. Этот исторический опыт был использовался нами при подготовке Конституции. Он, конечно, не распространялся на политическую систему и структуру власти, но касался правового регулирования целого ряда областей нормотворчества: судов, гражданского права, уголовного права. В частности, заимствованная еще из дореволюционной правовой практики идея вернуть суд присяжных или местное самоуправление на самостоятельный уровень публичной власти, независимой от власти государственной — власти, исполнительной и законодательной. Это большая заслуга Конституции 1993 года.

— В заключение хочу спросить, как вы относитесь к критике Конституции?

— Могу сказать одно — напрасно ее ругают. Критиковать надо законы, принятые вопреки ее духу, содержанию и смыслам, ругать надо неправовые практики. Конституция — это главная основа нашего существования, которое должно сохраняться, а искажающее ее регулирование должно очищаться от неконституционных норм.