Страсбургский стрелок имел 27 судимостей

Париж, 12 декабря. Устроивший на рождественской ярмарке в Страсбурге стрельбу мужчина имел 27 судимостей, заявил в среду прокурор Парижа Реми Эйтз. По его словам, преступник привлекался к ответственности во Франции, Германии и Швейцарии.

«Был осужден 27 раз. Неоднократно сидел в тюрьме за преступления во Франции, Германии и Швейцарии», — сказал прокурор.

По сообщениям французских СМИ, полиция продолжает поиски подозреваемого, однако уже арестовала его братьев. Как сообщили источники газеты Figaro, арестованы были два брата подозреваемого, один из них оказался в списке лиц, представляющих угрозу государственной безопасности Франции. При этом информационный портал DNA сообщает о задержании одного брата «страсбургского стрелка».

«Такая мера предпринята полицейскими в том числе для того, чтобы ограничить любые контакты подозреваемого с его окружением», — поясняет DNA.

Накануне вечером на рождественской ярмарке в Страсбурге 29-летний местный житель открыл огонь из автоматического оружия. Жертвами стрельбы стали три человека, 13 получили ранения. Мужчина с места преступления скрылся. В настоящее время к его розыску привлечено порядка 600 полицейских и жандармов.