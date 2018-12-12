Приручили коней и построили Стоунхендж: львовский писатель рассказал о подвигах и изобретениях украинцев

Львов, 12 декабря. Художественная книга лауреата премии имени Степана Бандеры Игоря Цара под названием «Украина — прародина человечества» вышла во Львове. В произведении речь идет о подвигах и новаторских изобретениях украинцев.

По мнению львовского писателя, украинский язык появился 40 тысяч лет назад, а древние украинцы заселили весь мир.

«Охотясь на оленя 20 тысяч лет до нашей эры, украинский человек тогда заполонил всю Европу и перешел в Великобританию и Скандинавию. А за 10 тысяч лет до нашей эры украинцы создали лук и стрелы, начали ловить рыбу и птиц, а также собирать моллюсков», — указывает львовский писатель.

Кроме того, Цар считает, что украинцы первыми приручили коней, вставив им кость в зубы, а затем превратились в «могущественных воинов», передает «ПолитНавигатор».

Как отметил так называемый «историк», древнее самих украинцев является лишь украинский язык, который подарил этому народу бог.

Цар уверяет, что украинцы придумали и построили на планете все — «от египетских пирамид до британского Стоунхенджа».

Так, британский археологический памятник, расположенный неподалеку от Солсбери, открыли «украинцы, прибывшие с берегов Днепра в 16 веке до нашей эры». По его словам, они пришли туда через Нормандию. Кроме того, писатель заявил, что именно украинцы принесли на Британские острова письменность, астрономические знания, а также собственный способ захоронений.

Напомним, в феврале текущего года бывшая военная летчица, депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что украинцы существовали за несколько веков до наступления нашей эры.