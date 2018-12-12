Российские космонавты передадут наземным службам фото поврежденного участка «Союза»

Москва, 12 декабря. Российские космонавты отправят наземным службам фото и видео пластин микрометеоритной защиты корабля «Союз», в котором ранее произошла утечка воздуха. Об этом в среду заявил источник, знакомый с ситуацией.

«Сегодня космонавты проведут обследование отрезанных пластин на борту МКС, сделают их фотографии и запишут видео, которые сбросят наземным службам», — отметил он.

Источник также подчеркнул, что космонавты могли случайно повредить улику (отверстие от сверла на корпусе «Союза»), когда снимали кусок микрометеоритной защиты. Он обратил внимание на то, что во время выхода российских членов экипажа МКС в открытый космос не было заметно отверстия от сверла на корпусе космического корабля, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о внешнтатной ситуации на борту МКС. Когда экипаж космической станции находился в российском сегменте, произошла утечка воздуха и падение давления. Оказалось, что причиной неполадок стала микротрещина на корабле «Союз МС», который в тот момент был пристыкован к орбитальной станции.