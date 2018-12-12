«Не нужно строить умное [лицо]: Шнуров в стихах отбил атаку США на «Северный поток — 2»

Москва, 12 декабря. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров ответил в стихотворной форме на нападки США на газопровод «Северный поток — 2».

В последнее время Шнуров активно комментирует политические события в мире стихотворениями на своей странице в Instagram. На этот раз внимание музыканта было обращено на принятие в палате представителей США резолюции против «Северного потока — 2». Поддержанный в Вашингтоне документ «призывает президента поддержать европейскую энергобезопасность через диверсификацию и меньшую зависимость от поставок из России, а также поддерживает введение санкций в вопросе «Северного потока — 2».

Лидер «Ленинграда» отметил, что американским властям может не нравиться политика президента России Владимира Путина, однако строящийся газопровод является не политическим, а сугубо коммерческим проектом. В стихах он отбил атаку США на международный проект.

«Это же чистое рубилово за бабки», — объясняет действия американцев Шнуров.

«А в заявлениях как-будто суть изъята, — обратился к американским политикам российский музыкант. — Плох тот политик, если повода не ищет, но ни при чем здесь демократия, ребята. Не нужно строить умное [лицо]».

«Северный поток — 2» представляет собой строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Длина газопровода будет составлять более 1200 километров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что проект имеет целый ряд конкурентных преимуществ, и США пытаются помешать реализации «Северного потока — 2», используя все допустимые и недопустимые методы. Шаги Вашингтона он назвал «камуфлированием» недобросовестной конкуренции».