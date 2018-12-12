Путин оценил идею о рабочей группе по медийному освещению 75-летия Победы

Москва, 12 декабря. Президент России Владимир Путин одобрил предложение главы министерства культуры РФ Владимира Мединского по созданию рабочей группой, которая будет освещать мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Мероприятия будут по своему масштабу беспрецедентными», — отметил министр на заседании оргкомитета «Победа».

Путин высоко оценил идею о создании медийного штаба или рабочей группы.

«Интересный проект, давайте рассмотрим», — ответил Мединскому Путин.

Напомним, 9 мая 2020 года в России отметят всенародный праздник, в этот день Победе российского народа над фашистской Германии и ее союзниками исполнится 75 лет.