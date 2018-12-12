Германия выступит за продление антироссийских санкций | 12 декабря | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Ангела Меркель заявила, что Берлин обеспокоен ситуацией в Азовском море и поддерживает продление санкций против России Берлин на саммите ЕС будет выступать за продление антироссийских санкций, срок которых истекает в январе 2019 года. Об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, в ФРГ обеспокоены ситуацией в Азовском море и поддерживают продление ограничительных мер против России. Санкции должны препятствовать действиям России в Азове. Напомним, ситуация в Азовском море обострилась после задержания украинскими пограничниками судна «Норд». Спустя некоторое время Военно-морские силы Украины совершили провокацию в Керченском проливе.

В Петербурге заложен новый ледокол для нужд Военно-морского флота В Петербурге на верфях судостроительной компании «Алмаз» для нужд ВМФ заложен новый ледокол. Облегченная версия ледокола проекта 21180 «Илья Муромец» также получит имя былинного богатыря. Его назовут в честь Евпатия Коловрата. Осадка нового корабля будет меньше. Благодаря этому он сможет самостоятельно проводить суда в тяжелых ледовых условиях и выполнять все виды ледокольных работ. Также его можно будет использовать в качестве буксира для судов, терпящих бедствие.

ВСУ готовят провокацию и минируют дороги к югу от Донецка Инженерные соединения ВСУ начали минировать автомобильные дороги в селах Донбасса, находящихся под контролем Киева. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов. По его словам, украинские военные уже третью ночь минируют отдельные участки автомобильных дорог в населенных пунктах Славное, Березовое, Тарамчук. Безсонов предупредил, что теперь в районе указанных пунктов не исключен подрыв транспорта мирных жителей. Кроме того, он напомнил, что ВСУ по-прежнему готовятся к наступлению на мариупольском направлении.